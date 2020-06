"Šodien saņēmu telefona zvanu no neidentifīcējama numura (No caller ID). Persona, kura runāja krieviski, stādījās priekšā kā SEB drošības dienesta pārstāvis un satraukti ziņoja, ka no manas bankas kartes tiek veikts nelegāls maksājums," savā ierakstā "Facebook" vēsta fotogrāfs.

"Noskaidrojis, ka maksājumu neveicu es un karte atrodas pie manis, pārslēdza sarunu uz citu operatoru, kurš piedāvāja karti bloķēt uz 24h. Šādai operācijai esot nepieciešami kartes numuri un mans personas kods. Uz Smart ID tika atsūtīts paziņojums par kartes bloķēšanu, kurš man bija jāapstiprina.Tiktāl viss noritēja ticami."

Aizdomas fotogrāfam radījusi sarunas pārslēgšanās no viena ''operatora'' uz citu un viņš nekavējoties zvanījis uz SEB informācijas dienestu un jautājis, vai notikušais ir viņu darbības prakse un atbilst patiesībai.

"Saņēmu korektu atbildi latviešu valodā,ka esmu kļuvis par krāpnieku upuri un tā SEB nerīkojas. Karte vēlreiz tika nobloķēta un tagad jādodas uz bankas filiāli atjaunotu gan karti, gan Smart ID," raksta Kleins, aicinot citus uzmanīties un dalīties ar viņa pieredzes stāstu.