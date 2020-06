LETA

No šī gada septembra palielinās pedagogu zemāko mēnešalgu

No 2020. gada 1. septembra vispārējās izglītības, profesionālās izglītības un interešu izglītības pedagogu zemākā mēnešalga tiek palielināta no 750 eiro līdz 790 eiro par likmi jeb 30 stundu darba nedēļu – to paredz otrdien, 2020.gada 16.jūnijā, valdībā apstiprinātie grozījumi Pedagogu darba samaksas noteikumos.