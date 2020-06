Brīdina par negodīgu aizdevēju, kas ar vilinošiem piedāvājumiem apkrāpj cilvēkus

Lai saņemtu aizdevumu, patērētājiem tiek lūgts veikt vairākus maksājumus, tai skaitā, arī par it kā COFACE kredīta apdrošināšanas polisi, uz fiziskas personas norēķinu kontu. Nevienā no konstatētajiem gadījumiem patērētājam faktiski netika izsniegts aizdevums, kā arī nebija noslēgta COFACE kredītu apdrošināšanas polise. PTAC brīdina patērētājus neaizņemties no nelicencētiem kreditētājiem, jo tie var izrādīties krāpnieki.

Apdrošināšanas sabiedrības COFACE Lietuvas filiāle informēja PTAC, ka pie tās vērsušies Latvijas patērētāji saistībā ar it kā ar COFACE noslēgtu kredītu apdrošināšanas polisi. Konkrētajos gadījumos patērētājiem sākotnēji ir piedāvāts noslēgt aizdevuma līgumu ar “KOCHER-FINANCE”, ko it kā pārstāv Isabelle Kocher. Vienlaicīgi patērētājam tiek piedāvāts noslēgt aizdevuma apdrošināšanas līgumu ar COFACE, kā arī par papildus samaksu saņemt personīgu apstiprinājumu aizdevuma saņemšanai 48 stundu laikā, pēc maksājuma veikšanas.

Lai saņemtu aizdevumu, patērētājam tiek lūgts veikt 3 maksājumus uz fiziskas personas bankas kontu:

1. maksājums – “drošības depozīts” (konstatēts, ka vairāku simtu euro apmērā), kas jāpārskaita uz fiziskas personas kontu bankā;

2. maksājums – “abonēšanas maksa” (konstatēts, ka vairāku simtu euro apmērā) par aizdevuma apdrošināšanu, kas arī jāpārskaita uz fiziskas personas bankas kontu;

3. maksājums – 240 EUR par personīgo galvojumu, ka aizdevums tiks izsniegts 48 stundu laikā pēc 240 EUR apmaksas (summas var mainīties).

Nevienā no konstatētajiem gadījumiem patērētājam faktiski netika izsniegts aizdevums, kā arī nebija noslēgta COFACE kredītu apdrošināšanas polise.

PTAC aicina neaizņemties un neslēgt kreditēšanas līgumu ar komersantu, kas nav licencēts. Fiziskas personas patērētājiem kredītus izsniegt nedrīkst!

Licencētie komersanti atrodami PTAC un FKTK datubāzēs.

Savukārt, pirms iegādāties apdrošināšanas polisi no personas vai komersanta, kas nav pats apdrošinātājs, PTAC aicina pārliecināties, vai šī persona vai komersants ir reģistrēts apdrošināšanas brokeru reģistrā, vai konkrētā apdrošinātāja uzturētajā aģentu vai papildpakalpojumu starpnieku reģistrā (pieejams konkrētā apdrošinātāja mājas lapā).