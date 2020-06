Jāatgādina, ka 2017. gada lietavu izraisītie plūdi Latvijā radīja vismaz 380 miljonu eiro zaudējumus gan plūdu skarto teritoriju iedzīvotājiem un infrastruktūrai, gan lauksaimniekiem un mežsaimniekiem. Pieaugot klimata pārmaiņu ietekmei, nokrišņu daudzums pēdējos 50 gados ir palielinājies un tiek prognozēts, ka arī nākotnē nokrišņu daudzums un dienu skaits ar stipriem un ļoti stipriem nokrišņiem pieaugs, līdz ar to pieaug plūdu riski un meliorācijas sistēmu loma to mazināšanā. Lielākā daļa pašlaik esošo meliorācijas sistēmu ir būvētas 20. gadsimtā, periodā no 60. līdz 90. gadiem, ir nolietojušās, un tādēļ ir nepieciešama to atjaunošana vai pārbūve. Nokrišņi ir liela problēma arī daudzās Latvijas pilsētās, kur nefunkcionējošu ūdens novadīšanas sistēmu dēļ bieži vien aplūst ielas un citas teritorijas.



Zemkopības ministrija ir izstrādājusi vērienīgu 613 miljonu eiro vērtu atbalsta pasākumu plānu , lai pēc Covid-19 krīzes palīdzētu atgūties lauksaimniecības un pārtikas ražošanas uzņēmējiem lauku apvidos. Tostarp pašvaldību grants ceļu atjaunošanai un lauksaimnieku pievedceļu un laukumu būvniecībai plānoti 125 miljoni eiro, teritorijām ar dabas un citiem specifiskiem ierobežojumiem - 100 miljoni eiro, meža nozares atbalstam - 8 miljoni eiro utt. Diemžēl atbalsta pasākumu plāns neparedz līdzekļus meliorācijas sistēmu sakārtošanai.

"Latvijas klimatiskajos apstākļos meliorācijas sistēmu darbība ir vitāli svarīga tautsaimniecībai - tā ietekmē ne tikai lauksaimniecības zemju ražību, mežsaimniecības zemju kvalitāti, bet arī transporta infrastruktūru un apbūvēto, tai skaitā dzīvojamo, teritoriju drošību. Tāpat ceļu būvniecībā ir ļoti svarīgi no ceļa aizvadīt ūdeni, lai palielinātu ceļu noturību un samazinātu ekspluatācijas izmaksas. Šobrīd ir vitāli svarīga padomju laikos būvēto meliorācijas sistēmu atjaunošana vai pārbūve,” nepieciešamību atvēlēt finansējumu meliorācijas sistēmu sakārtošanai pamato LMB valdes priekšsēdētājs Romualds Dovgjallo.



LMB uzskata, ka, atbalsta plānā iekļaujot finansējumu esošo meliorācijas sistēmu atjaunošanai, tiktu radīta iespēja 50-60 meliorācijas būvfirmu turpmākai uzņēmējdarbībai, saglabājot nodarbinātību aptuveni 600 darbiniekiem. Tas stimulētu ekonomikas izaugsmi, uzņēmējdarbību un pārtikas ražotāju konkurētspēju lauku apvidos.