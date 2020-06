"Facebook" tīklā atklāj nelegālu gaļas tirgotāju : PVD aicina patērētājus būt piesardzīgiem

Jau kādu laiku PVD uzmanību vietnē Facebook piesaistīja vairāki sludinājumi, kuros sociālā medija lietotāji tika aicināti iegādāties svaigu cūkgaļu, kas iegūta no piemājas saimniecībā turētām, ar dārza labumiem barotām cūkām.

Pētot sludinājumus un tiem pievienotos komentārus, PVD radās aizdomas, ka visticamāk cūkgaļa nav iegūta nelielā piemājas saimniecībā, kā vēstīts sludinājumos, turklāt gaļas izplatīšana notiek nelegāli.

Lai aizdomas pārbaudītu, PVD atsaucās sludinājumam un devās veikt kontrolpirkumu, atklājot, ka cūkgaļu izplata SIA “Bauskas Skārnis” – uzņēmums, kas nav reģistrējies PVD, tātad ar gaļas tirdzniecību nodarbojas nelegāli.

Noskaidrojās, ka cūkgaļa nav iegūta piemājas saimniecībā, kā solīts sludinājumā, bet gan lielā daudzumā iepirkta kautuvē un tālāk sadalīta nelegālā gaļas sadales vietā Jauncodē.

Transporta līdzeklī, ar kuru, neievērojot nekādas higiēnas prasības un temperatūras režīmu, tika pārvadāta svaigā gaļa, konstatēti 672 kg cūkgaļas un vairāk nekā 50 kg nezināmas izcelsmes putnu gaļas. Gaļas liemeņi atradās uz transporta līdzekļa grīdas, bet gaļas subprodukti - ievīstīti melnos plastmasas maisos, kas nav paredzēti saskarei ar pārtiku, ievietoti netīrās kastēs.

Arī pārbaudē gaļas sadales vietā Jauncodē konstatēti rupji higiēnas prasību pārkāpumi, kuru rezultātā pārtika var tikt piesārņota un būt bīstama patērētāju veselībai.

Par konstatētajiem pārkāpumiem pret uzņēmumu uzsākta administratīvā lietvedība.

PVD aicina patērētājus, iegādājoties pārtikas produktus internetā, pārliecināties, ka produktu izplatītājs ir reģistrēts PVD un līdz ar to ir dienesta uzraudzībā. Iegādājoties pārtikas produktus, it īpaši dzīvnieku izcelsmes produktus – gaļu, zivis un olas, no nelegāliem tirgoņiem, tiek apdraudēta patērētāju veselība. Tāpat aicinām pievērst uzmanību, kādos apstākļos produkts ir atvests uz norunāto tikšanās vietu un vai tas ir marķēts. Šaubu gadījumā iesakām preci neiegādāties.

Savukārt uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar pārtikas produktu tirdzniecību internetā, vienalga, vai tie šos produktus ražo, vai nodarbojas ar izplatīšanu, PVD atgādina, ka, iesaistoties pārtikas apritē, ir obligāti jāreģistrējas PVD. Tāpat PVD aicina uzņēmumus, publicējot sludinājumus internetā, norādīt arī PVD reģistrācijas numuru, lai patērētāji var pārliecināties, ka pārdevējs ir reģistrēts dienestā, tātad – drošs.