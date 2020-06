Vanaga nenoliedz, ka noslēgumā ar kopīgiem spēkiem attālinātais mācību process tika aizvadīts labi, tomēr bija nianses, par kurām vajadzētu domāt, gatavojoties nākamajam mācību gadam.

"Pirmās nedēļas bija īpaši spraigas, jo gribējās, lai Izglītības un zinātnes ministrija būtu bijusi aktīvāka. Tomēr tagad ir pietiekami daudz laika, lai nākamajam mācību gadam sagatavotos kārtīgi, proti, mums ir jābūt gatavam plānam A un B, jānodrošina kvalitatīva informācijas apmaiņa, ātrākas un precīzas vadlīnijas, tehnoloģiskais nodrošinājums, kā arī jebkāda veida atbalsts visām iesaistītajām pusēm," sacīja Vanaga.

Viņasprāt arī ir jāpārskata pedagogu slodzes, kā arī finansiāls atbalsts, jo aptuveni 96% no aptaujātajiem skolotājiem norādījuši, ka attālinātā mācību procesa nodrošināšanai viņi izmanto savus datorus un tālruņus.

Jau ziņots, ka attālināto mācību laikā LIZDA veica pedagogu aptauju, kuras laikā tika secināts, ka gadījumā ja tiks nolems turpināt attālinātās mācības, pedagogiem vajadzētu piešķirt darba devēja nodrošinātu portatīvo datoru un nepieciešamo programmatūru.

Tāpat darba devējiem jānodrošina izdevumu kompensācija vai atlaides par attālinātā mācību procesa nodrošināšanai izmantoto interneta un tālruņa pieslēgumu, kā arī elektrību. Pedagogi arī izteikuši vēlmi pēc finansējuma licencēm, pieejas kodiem digitālajiem mācību materiāliem pedagogiem un izglītojamajiem.

Pedagogu ieskatā nepieciešama vēl papildus digitālo prasmju pilnveide, informācijas tehnoloģiju speciālista konsultācijas, atbalsts digitālo rīku, platformu izvēlei un datortehnikas remontam.

Vienlaikus skolotāji uzsver, ka jānodrošina pedagogu darba laika robežu noteikšana un to ievērošana no izglītojamo un vecāku puses. Tāpat būtu vēlams vēl lielāks psiholoģiskais atbalsts pedagogiem no administrācijas, kā arī psihologa konsultācijas pārslodzes gadījumā.