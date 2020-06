VID pakāpeniski atsāk klientu apkalpošanu klātienē

Kā pirmais šī gada 10. jūnijā darbu atsāks VID Rīgas klientu apkalpošanas centrs Talejas ielā 1, Rīgā. Citās Latvijas pilsētās VID klientu apkalpošanas centri klātienes apkalpošanu atsāks pakāpeniski, pirms tam izvērtējot Rīgas klientu apkalpošanas centra pieredzi drošas un atbilstošas vides nodrošināšanā.



Apmeklējot VID klientu apkalpošanas centru, lūdzam būt piesardzīgiem un atbildīgiem, un ievērot visus valstī joprojām noteiktos piesardzības pasākumus – ieturēt 2 metru distanci no citiem cilvēkiem, dezinficēt rokas, ievērot respiratoro higiēnu un citus nosacījumus savai un apkārtējo drošībai.Aicinām atlikt VID apmeklējumu, jūtot elpceļu slimības pazīmes, kā arī nenākt, ja noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingrā izolācija.



Lai izvairītos no gaidīšanas rindā un drūzmēšanās, aicinām pieteikties VID Rīgas klientu apkalpošanas centra apmeklējumam iepriekš, zvanot pa tālruni 67120005. Pierakstīties varēs, sākot no otrdienas, šī gada 9.jūnija.

Foto: Publicitātes

VID klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Talejas ielā 1 apmeklētāji tiek pieņemti no plkst. 9.00 līdz 17.00. Pirmdienās klientu apkalpošanas laiks pagarināts līdz plkst. 19.00, savukārt piektdienās klienti tiek pieņemti līdz plkst. 15.00.



Rūpējoties par klientu un iestādes darbinieku drošību, atgādinām, ka iedzīvotāji visus VID pakalpojumus var saņemt elektroniski VID Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā. VID konsultācijas var saņemt, zvanot uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000 vai uzdodot savu jautājumu rakstiski VID EDS sadaļā “Sarakste ar VID”. Svarīgi, ka, zvanot uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000, ikviens var saņemt arī personificētu konsultāciju, ja vien zvanot pieslēdzas VID EDS un nosauc tur redzamo kodu.



Par VID klātienes pakalpojumu turpmāko pieejamību informēsim VID tīmekļvietnē www.vid.gov.lv un sociālajās platformās.