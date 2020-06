VSAA no 10.jūnija atsāks klientu apkalpošanu klātienē

Tā kā ne visos VSAA klientu apkalpošanas centros ir pietiekami plašas uzgaidāmās telpas, klienti tiek lūgti ierasties precīzi norādītajā laikā un klientu apkalpošanas zālē ieiet tikai tad, kad tiks uzaicināti. Klientu apkalpošanas centru telpās VSAA aicina ievērot distanci, izmantot savus mutes un deguna aizsegus un personiskos rakstāmpiederumus. Riska grupas personas un apmeklētājus ar elpceļu saslimšanas pazīmēm VSAA lūdz no klātienes apmeklējuma atturēties.



Ārkārtējās situācijas periodā VSAA klienti izmantoja iespējas pakalpojumus pieprasīt elektroniski un, nosūtot iesniegumus pa pastu – aprīlī šādi saņemti 98,1 %, bet maijā 97,7 % no kopējā iesniegumu skaita. Pārējie izmantoja VSAA telpās izvietotās pasta kastītes kā arī pašvaldību klientu apkalpošanas centru starpniecību.



VSAA aicina arī pēc ārkārtējās situācijas beigām VSAA pakalpojumus pieprasīt neklātienē, izmantojot E-iesniegumu VSAA vai Iesniegumu iestādei portālā latvija.lv. Iesniegumus VSAA var nosūtīt arī pa pastu, adresējot jebkurai VSAA nodaļai, vai darba laikā no plkst. 8:30 līdz 17:00 atstāt iesniegumus VSAA nodaļās izvietotajās pasta kastītēs.

Citi šobrīd lasa Trīs mēneši gadā, kad dzimst paši skaistākie puikas Kas bija Džordžs Floids? "Maigais milzis", kurš centās mainīt savu dzīvi "To varētu nosaukt pat par valstisku propagandu pret BMW!" Policijas video sadusmojis “BMW clubs Latvia” prezidenti