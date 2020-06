Kultūras ministrija (KM) skaidro, ka dīkstāves pabalstu piešķiršana pašnodarbinātajām personām ir noteikta līdz 30.jūnijam, taču valdība plāno atsevišķus ierobežojumus, tai skaitā publisko pasākumu norisei, saglabāt arī pēc ārkārtējās situācijas. Līdz ar to kultūras nozarē strādājošajiem, atšķirībā no citām tautsaimniecības nozarēm, nebūs iespējams pilnvērtīgi atsākt radošo darbību.

Lai pasargātu radošās personas no pilnīgas sociālo garantiju zaudēšanas, VKKF plāno izveidot jaunu mērķprogrammu "Radošo personu nodarbinātības programma".

To paredzēts īstenot no 1.jūlija līdz 30.septembrim. Savukārt jūnijā varētu izsludināt vienreizēju pieteikšanos un ar atbalstu guvušajām personām noslēgt līgumu par vienreizēju līdzekļu piešķīrumu 1614 eiro apmērā radošā darba veikšanai no 1.jūlija līdz 30.septembrim.

Uz apmaksātu radošu darbu varēs pretendēt individuāli nodarbinātas radošās personas, kuru profesionālā darbība ierobežota Covid-19 apdraudējuma laikā atbilstoši valdības noteiktajiem pulcēšanās ierobežojumiem epidemioloģiskās drošības nolūkos. Finansējums ļaus radošajām personām īstenot savas ieceres un vienlaikus saņemt sociālās garantijas iztikas nodrošināšanai, skaidroja ministrijā.

KM norāda, ka piešķiramo līdzekļu apmērs mēnesī personai noteikts 50% apmērā no valstī strādājošo mēneša vidējās darba samaksas 2019.gadā, kas ir 538 eiro. Šāds atbalsta apmērs noteikts, lai ievērotu samērības principu ar citām VKKF mērķprogrammām.

KM prognozē, ka mērķprogrammai pieteiksies 1200 radošās personas, ņemot vērā mākslas nozares pārstāvju pieteikšanas dinamiku pašnodarbināto personu un darba ņēmēju dīkstāves programmās līdz 15.maijam.

Mērķprogrammai varēs pieteikties fiziskas personas - darbspējas vecumā esošas radošās personas, kuras bijušas radoši aktīvas pēdējo trīs gadu laikā un kuru vidējie mēneša ienākumi laikā no šī gada marta līdz maijam nav bijuši lielāki kā 50% no mēneša vidējās darba samaksas Latvijā 2019.gadā.

Atbalstam nevarēs pieteikties personas, kuras kā darba ņēmēji nodarbinātas uz pilnu darba laiku, ienākumiem no šīs nodarbinātības pārsniedzot 2020.gadā valstī noteikto minimālo mēneša darba algu.

Lai pieteiktos mērķprogrammai, radošajai personai būs jāiesniedz apliecinājums, ka tās profesionālā darbība ir ierobežota Covid-19 apdraudējuma laikā, kā arī radošās darbības plāns trīs mēnešiem un radošās darbības "portfolio" par pēdējiem trim gadiem.

Ja persona atbildīs visiem kritērijiem, tai tiks izmaksāts vienreizējs līdzekļu piešķīrums. Gadījumā, ja pieteikumu skaits pārsniegs mērķprogrammā pieejamos finanšu līdzekļus, finansējumu piešķirs pieteikumu iesniegšanas secībā. Pēc mērķprogrammas beigām personai būs jāiesniedz atskaite par īstenoto radošo darbību, akcentēja ministrijā.

Valdība pagājušajā sēdē nolēma novirzīt 32 miljonu eiro Covid-19 izraisītās krīzes pārvarēšanai kultūras nozarē, tostarp 10,6 miljoni paredzēti finanšu situācijas stabilizēšanai valsts kultūras iestādēs.

Tomēr KM tāpat kā citām ministrijām vēl jāsagatavo konkrēti lēmumi par papildu piešķirtās naudas ieguldīšanu. Uz šodienas valdības sēdi KM tādu sagatavoja attiecībā uz minēto 10,6 miljonu eiro sadali, kas iekļauj arī iepriekšminēto atbalstu radošajām personām.