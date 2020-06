Iniciatīvas atbalstam ir savākti vairāk nekā 40 000 iedzīvotāju parakstu.

Iniciatīvas autors Estris Hiršsons vēstulē Levitam uzsvēris, ka pagājušajā gadā Rīgā par nesamaksātu NĪN sāktas 5000 piedziņas, turklāt tās turpinās arī pašreizējās krīzes laikā.

Vēstulē Levitam iniciatīvas pārstāvji pauž viedokli, ka Latvijā esot "konfiscējošs nekustamā īpašuma nodoklis", kas "tūkstošiem iedzīvotāju ir atstājis bez mājām". "Nodokļa ieviesēji izstrādājuši tādu NĪN, kas Latvijas iedzīvotājiem materiāli visgrūtākajos brīžos atņem mājas, ko sava labuma gūšanai naski izmanto vairums Latvijas pašvaldībām pietuvinātie komersanti un pie varas esošo partiju biedri," apgalvo Hiršsons.

Aprīlī iniciatīvas pārstāvju biedrība "Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam" vērsusies pie Rīgas domes ar lūgumu "vismaz krīzes laikā pārtraukt sāktās konfiskācijas un iedzīvotāju padzīšanu no mājām" un samazināt NĪN līdz likumā pieļautajiem 90%, taču esot saņemta atbilde, ka viss tiekot darīts atbilstīgi likumam un par labu sabiedrības vajadzībām.

Biedrība apgalvo, ka iedzīvotāji pieaugošo nodokļu un citu maksājumu kāpuma dēļ esot spiesti pamest Rīgu. Pagājušās krīzes laikā Latvijā "izgudrotais un ieviestais" NĪN nodoklis tikai dažu konkrētajās apkaimēs notikušo darījumu dēļ var pārsniegt iedzīvotāju ienākumus un kļūt nesamaksājams, tādēļ šis nodoklis pēc savas būtības ir konfiscējošs, uzskata Hiršsons.

Iniciatīvas autori domā, ka "augstā NĪN dēļ" mazinoties iedzīvotāju skaits un līdz ar to samazinās arī pašvaldību ieņēmumi. Viņi uzskata, ka atceļot NĪN primārajam mājoklim, nekādas negatīvas fiskālās ietekmes nebūšot.

"Ņemot vērā iepriekšminēto un to, ka iedzīvotāju padzīšana no mājām tiem finansiāli visgrūtākajos brīžos neatbilst Satversmes garam un neveicina Latvijas iedzīvotāju valstsgribu, bet gluži pretēji - to mazina, aicinām jūs atbalstīt biedrības virzīto iniciatīvu ar savu vārdu," Levitu aicina rosinājuma virzītāji.

Kā ziņots, Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija iepriekš lēma aicināt Ministru kabinetu līdz maija sākumam sagatavot piedāvājumu, kas risinātu NĪN piemērošanas jautājumus.

Pēc komisijas lēmuma Tieslietu ministrija martā saskaņošanai Valsts sekretāru sanāksmē ir nodevusi grozījumus Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā un likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli", kas paredz NĪN atcelšanu primārajam mājoklim no 2022.gada 1.janvāra, kad NĪN aprēķinam plānots sākt izmantot jaunās paaugstinātās kadastrālās vērtības.