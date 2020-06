Aleksandrs Samoilovs kopā ar SMScredit.lv komandu nogādā saziedoto pārtiku Slokas dzīvnieku patversmei

Slokas dzīvnieku patversme ir bezsaimnieku, pazaudēto un atsavināto dzīvnieku mītne, kura apkalpo Jūrmalas pilsētu un Babītes novada teritorijas, izķerot klaiņojošos dzīvniekus un nogādājot tos patversmē. Šobrīd patversmē savus saimniekus gaida 40 kaķi un 12 suņi. Daļu patversmei nepieciešamā finansējuma piešķir pašvaldība, bet tā pietiek tikai pirmajām 14 uzturēšanas dienām, turpmāk iemītnieki tiek uzturēti par pašas patversmes līdzekļiem – ziedojumiem.

“Marta sākumā bijām noraizējušies, jo cilvēku apmeklējumu skaits un pārtikas ziedojumu apmērs samazinājās, taču situācija salīdzinoši ātri nostabilizējās un ar prieku varam paziņot - kopš Latvijā tika izsludināta ārkārtējā situācija, Slokas dzīvnieku patversmē adoptēti 18 kaķi un 17 suņi,” stāsta patversmes pārstāvis Oskars Mellers. “Vēlos pateikt milzīgu paldies visiem, kas iesaistījās labdarības kampaņā, kā arī SMScredit.lv un "4finance Labie darbi" par ziedojuma dubultošanu, sarūpētā pārtika ļaus nodrošināt patversmes iemītniekiem maltītes aptuveni 4 mēnešus.”

SMScredit.lv viena no sociālās atbildības prioritātēm ir palīdzības sniegšana dzīvniekiem, organizējot labdarības kampaņas tiek veicināta arī sabiedrības iesaiste. “Gadu gaitā redzam to, ka šis palīdzēt gribētāju pulks dzīvnieku problēmu risināšanai kļūst aizvien lielāks, tāpēc pamanot to, ka patversmes šajā laikā aicina palīdzēt, nolēmām pārcelt savu ikgadējo aktivitāti ātrāk, lai sniegtu gan savu atbalstu, gan aktualizētu problēmu un iesaistītu sabiedrību. Gala rezultātā esam saziedojuši pārtiku 4 mēnešiem, tāpēc paldies visiem, kuri nepalika vienaldzīgi,” pauž AS 4finance reģionālais vadītājs Gvido Endlers.

Šoreiz saziedotās maltītes Slokas patversmei nogādāja SMScredit.lv komanda kopā ar volejbolistu Aleksandru Samoilovu. “Prieks katru gadu atbraucot redzēt to, ka patversme tiek labiekārtota un dzīvošanas apstākļi dzīvniekiem kļuvuši labāki. Man pašam mājās ir suns, kurš ir daļa no manas ģimenes, tāpēc arī es savu iespēju robežās vēlos iesaistīties, it īpaši šajā laikā, kad vairāk novērtējam apkārtējos un to, cik patiesībā daudz varam izdarīt!” stāsta Aleksandrs.

Slokas dzīvnieku patversme sadarbojas ar biedrību “Dzīvnieku palīdzības dienests” ar kuras palīdzību pavisam nesen ir izdevies izremontēt telpas un iegādāties jaunus iekštelpu voljērus, plānos ir arī lielāku telpu remonts kaķiem. Šie ir lielie darbi, taču ikdienā lielākās izmaksas aiziet iemītnieku barošanai, uzturēšanai un veterinārā ārsta pakalpojumu izdevumu segšanai, tāpēc patversme priecājās par katru mazo atbalstu, kas ļauj virzīties un sasniegt lielākus mērķus.