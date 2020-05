Šodien pēdējo dienu var deklarēties pašvaldībā, lai piedalītos Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās

Kā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā publicētā informācija, tiesības piedalīties Rīgas domes vēlēšanās ir Latvijas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem no 18 gadu vecuma, kuriem līdz 31.maijam būs reģistrēta dzīvesvieta Rīgas administratīvajā teritorijā.

Tāpat vēlēšanās varēs balsot tie, kuriem Rīgā pieder nekustamais īpašums. Ja pilsonim Rīgā nebūs reģistrēta dzīvesvieta, bet pieder nekustamais īpašums, lai balsotu vēlēšanās, viņam no 30.jūlija līdz 15.augustam jāreģistrējas balsošanai, vai nu izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) iecirkņa maiņas e-pakalpojumu vai iesniedzot pieteikumu klātienē Rīgas pilsētas dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.

Partijām kandidātu saraksti Rīgas domes ārkārtas vēlēšanām būs jāiesniedz no 14.jūlija līdz 20.jūlijam.

Ja sākotnēji piešķirtais vēlēšanu iecirknis nebūs balsošanai ērts, no 30.jūlija līdz 15.augustam to varēs nomainīt uz jebkuru citu iecirkni. Mainīt iecirkni varēs PMLP e-pakalpojumā vai Rīgas pilsētas dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.

Rīgas domes ārkārtas vēlēšanas notiks sestdien, 29.augustā, no plkst.7 līdz 22. Trīs iepriekšējās balsošanas dienās vēlēšanu iecirkņi būs atvērti dažas stundas. Trešdien, 26.augustā, iecirkņi strādās no plkst.17 līdz 20, ceturtdien, 27.augustā, no plkst.9 līdz 12 un piektdien, 28.augustā, no plkst.10 līdz 16.

Kā ziņots, Saeima šī gada sākumā lēma atlaist Rīgas domi. Vēlēšanu datums gan divas reizes ticis pārcelts saistībā ar Covid-19 izplatības mazināšanu.