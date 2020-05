Siguldā pilsdrupu teritorijā atvērts brīvdabas restorāns

Akcijas laikā pilsdrupu teritorijā izvietoti romantiski galdiņi un krēsli, lai novadniekiem un pilsētas viesiem būtu iespēja ieturēt maltīti ar skatu uz Gaujas senleju. Vienlaicīgi izveidotaarī tīmekļa vietne www.restorani.sigulda.lv, kur apkopoti Siguldas ēdinātāji un to īpašie piedāvājumi Siguldas brīvdabasrestorānam.



Restorāns startē kā daļa no Siguldas šā gada svētku “Mīlētākās pilsētas svētki. Cita frekvence” daļas, taču savudarbību turpinās vēl vismaz mēneša garumā. Mainoties pulcēšanās ierobežojumiem, brīvdabas restorāns vasaraslaikā attīstīsies un pārtaps jaunā formā, pieļaujot plašākupublikas apmeklējumu.



“Iecere tapusi kā daļa no pašvaldības atbalstauzņēmējdarbībai krīzes periodā, kad tūristu skaits pilsētā irievērojami samazinājies. Tāpēc nolēmām izmantot unikālodabas un vēstures vērtību, kas ir Siguldai, lai apvienotu toar jauna tūrisma produkta radīšanu,” stāsta PA “Siguldas Attīstības aģentūra” direktore Dace Preisa.



Ņemot vērā, ka svētki izdodas tikai tad, ja radām tos pašisavās sajūtās, domās un darbos, ikviens aicināts kļūt pardaļu no “Mīlētākās pilsētas svētkiem. Cita frekvence” uniesaistīties brīvdabasrestorāna noformējuma radīšanā.Tāpēc aicinām izgatavotsvečturus no mājās atrodamām burciņām un mežģīnēm vaicitiem materiāliem, tādējādi dodot tām otru dzīvi, un atnesttos uz Livonijas ordeņa Siguldas pils kasi, lai sveču gaismasvakaros radītu papildu svētku noskaņu.



Restorāns Livonijas ordeņa Siguldas pils teritorijā darbosies no 29. maija katru dienu no plkst. 12.00 līdz 20.00. Taču īpašo noskaņu ar izgaismoto parku būsiespējams baudīt līdz pat vieniem naktī.