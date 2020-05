Kuldīgā nedēļas nogalē varēs apmeklēt auto kino seansus

Seansi sāksies plkst.21.30, iebraukšana Pilsētas laukumā būs no plkst.20.30, to organizēs no Piltenes ielas puses iepretī "Swedbank". Biļetes pieejamas tikai iepriekšpārdošanā internetā "www.bilesuserviss.lv".

Skaņu nodrošinās radiofrekvence, kuru saņemsiet, iebraucot stāvlaukumā. Tā kā autostāvvietu skaits Pilsētas laukumā ir ierobežots, biļetes jāiegādājas laikus. Filmas demonstrēs oriģinālvalodā ar subtitriem latviešu valodā.

Piektdien, 29.maijā, demonstrēs filmu "Uz nažiem", savukārt sestdien, 30.maijā, rādīs biogrāfisku drāmu "Mollijas spēle".

Auto kino seansu dēļ no 29.maija plkst.6 līdz 31.maija plkst.6 satiksmei būs slēgts Pilsētas laukums, Liepājas ielas posms no Piltenes ielas līdz puķu tirdziņam un brauktuve no Liepājas ielas līdz Pilsētas laukumam 3.

Pasākumu organizē Kuldīgas novada pašvaldības Kultūras nodaļa un Aktīvās atpūtas centrs.