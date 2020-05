Policija ar kontrolpirkumiem pārbauda, vai pārdevēji pārliecinās par klienta vecumu, kurš pērk alkoholisko dzērienu

Kopumā pārbaudītas 16 tirdzniecības vietas, 12 – Saldus un Brocēnu novados un 4 tirdzniecības vietas Kuldīgas un Skrundas novados.

Pārkāpumi konstatēti kopumā trīs veikalos. Divi - Kuldīgas un Skrundas novados, kur nepilngadīgajiem tika pārdoti alkoholiskie dzērieni – alus, savukārt viens pārkāpums tika konstatēts Saldus novadā, kur nepilngadīgajam tika pārdots enerģijas dzēriens.

Pārējos 13 veikalos pārdevējas pārliecinājās par jaunieša vecumu, kā rezultātā pirkums nenotika. Visos gadījumos, kur konstatēti pārkāpumi, ir uzsāktas administratīvās lietvedības.

Valsts policija atgādina, ka saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu, par alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču vai elektronisko smēķēšanas ierīču uzpildes tvertņu pārdošanu nepilngadīgajiem, uzliek naudas sodu pārdevējam no 280 līdz 350 eiro, bet juridiskajām personām — no 700 līdz 1400 eiro.

Savukārt par enerģijas dzērienu pārdošanu nepilngadīgajiem uzliek naudas sodu pārdevējam no 140 līdz 175 eiro, bet juridiskajām personām — no 350 līdz 700 eiro.

Tāpat arī policija atgādina, ka pārdevējiem un veikalu vadītājiem ir tiesības pieprasīt personu uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai pārliecinātos par tās vecumu un personām vecumā no 18 līdz 25 gadiem ir pienākums uzrādīt personu apliecinošu dokumentu neatkarīgi no tā, vai pārdevējs to ir pieprasījis.

Šādas pārbaudes tiek rīkotas regulāri un tiks rīkotas arī turpmāk.