Melbārde norāda, ka valdības rīcība var ietekmēt iespējamo emigrācijas vilni

Melbārde uzsver, ka bezdarba līmenis pasaulē šobrīd ir sasniedzis to kritisko punktu, kāds tas ir bijis tūlīt pēc Otrā pasaules kara. Šāda situācija ir izveidojusies visā pasaulē, nevis vienā vai otrā valstī. Viņa norāda, ka krīze rada riskus starp to, ka dalībvalstis, kuras ir bagātākas var kļūt vēl stiprākas un tās, kuras ir nabadzīgas vēl nabadzīgākas. Dalībvalstu atšķirīgais attīstības līmenis var pasliktināties. Šobrīd tas ir atkarīgs no katras valsts gudrības, jo visas valstis ir vienādi lielās problēmās.

"Es teiktu, ka Latvijā situācija ir labāka dēļ tā, ka mēs salīdzinoši šo pandēmiju piedzīvojām vieglāk. Mūsu socializēšanās, aktivitāte un pārvietošanās ir atvieglotāka," norāda Dace Melbārde.