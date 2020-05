VIDEO: policijas darbinieki Vecmīlgrāvja rotaļu laukumā atrod pazudušu bērnu

Pēc meitenes apraksta nodošanas informācija izziņota rajona ekipāžām un uzsākta bērna meklēšana. Viens no patruļas darbiniekiem ievēroja aprakstam atbilstošu meiteni blakus kādam Vecmīlgrāvja bērnu rotaļu laukumam. Likumsargs aizgāja pie meitenes, lai noskaidrotu viņas vārdu. Salīdzinot datus, apstiprinājās, ka tā ir meklētā meitene.

Runātīgā meitene pastāstīja, ka bija ļoti sailgojusies pēc kompānijas un braucieniem ar velosipēdu. Attiecīgi laiks paskrējis zibenīgi un viņa nav piefiksējusi, ka nu jau jādodas uz mājām.

Runātīgā meitene pastāstīja, ka bija ļoti sailgojusies pēc kompānijas un braucieniem ar velosipēdu. (Foto: ekrānuzņēmums no video)

Tikmēr informācija par bērna atrašanu nodota arī mātei, kura ieradās meitai pakaļ. Sieviete paskaidroja, ka parasti meitai līdzi esot mobilais telefons un viņu varot sazvanīt. Šajā reizē tas gan neesot iedots. Tāpat ģimenē esot vienošanās, ja meita vēloties ar divriteni kaut kur tālāk doties, esot jāprasa atļauja. Sieviete pateicās par palīdzību, pēc kā kopā ar meitu devās mājās.

Jāpiebilst, ka, gaidot meitenes māti, pie likumsargiem vērsās vairāki iedzīvotāji ar vienu un to pašu jautājumu: “Vai šobrīd, ārkārtas situācijas apstākļos, bērni drīkst rotaļāties bērnu laukumiņos?”. Līdz ar to Rīgas pašvaldības policija atgādina, ka vispārēja aizlieguma atrasties bērnu rotaļu laukumos nav, tomēr neatkarīgi no tā arī bērnu rotaļu laukumos ir jāievēro noteiktā distance un vecākiem būtu rūpīgi jāizvērtē, vai bērnu uz laukumu laist, kā arī jāuzmana, vai arī jaunākie mūsu sabiedrības locekļi tik pat nopietni uztver un ievēro noteiktos ierobežojumus. Savukārt, ja bērnu rotaļu laukums ir slēgts un norobežots ar lenti vai žogu, tad tajā atrasties nedrīkst.