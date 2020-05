Miris bijušais handbola treneris, militārais darbinieks un fotomeistars Mihalovskis

Atvadīšanās no Mihalovska notiks 14.maijā plkst.14 Lazdukalna kapos, Ikšķiles lauku teritorijā.

Mihalovskis dzimis 1946.gadā Viļķenē, bet Ogrē viņš strādāja kopš 1968.gada, kad pēc Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūta pabeigšanas tika norīkots darbā par rokasbumbas treneri Ogres Bērnu un jaunatnes sporta skolā. Darba gaitas uz vienu gadu nācās pārtraukt, jo augstskolas absolvents iesaukts obligātajā dienestā Padomju armijā.

Atgriezies Ogrē, Mihalovskis turpināja darbu sporta skolā, no 1980. līdz 1987.gadam bija šīs skolas direktors. Ogres Bērnu un jaunatnes sporta skolā izauguši daudzi republikas izlases spēlētāji un sporta meistari. 1971.gadā Augstākās sporta meistarības skolā Mihalovskis veica Latvijas izlases komandas trenera pienākumus, sagatavojot to Vissavienības skolēnu spartakiādei Kazahijā - komanda izveidojās par vienu no spēcīgākajām Padomju Savienībā.

Rokasbumbas spēlei Mihalovskis pastiprināti pievērsās studiju laikā, spēlējot institūta rokasbumbas izlases komandā. Pēc institūta beigšanas un dienesta armijā Mihalovskis vienu sezonu spēlēja Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā, tad atgriezās Fizkultūras institūta komandā, vēlāk spēlēja Ogres rajona un Latvijas lauku sporta biedrības "Vārpa" izlases komandās.

Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas mainījās arī Mihalovska dzīve - 1991.gadā viņš kļuva par Ogres 54.zemessardzes bataljona Ikšķiles vada komandieri, 1993.gadā - par bataljona štāba Operāciju plānošanas virsnieku. 1995.gadā Mihalovskis tika pārcelts dienestā Nacionālo bruņoto spēku (NBS) štābā par Operācijas plānošanas pārvaldes apmācības daļas virsnieku, vēlāk kļuva par šīs pārvaldes priekšnieku. Zināšanas un militārā pieredze gūta mācībās ASV Nacionālajā gvardē, NATO mācībās Dānijā, Operāciju plānošanas mācībās Lielbritānijā, Baltic Challenge mācībās Latvijā un ASV Džordža Maršala skolā Vācijā.

1998.gadā Mihalovski pārcēla uz Latvijas Aizsardzības ministriju, lai sagatavotu aizsardzības atašeja darbam, kas turpmāk, līdz 2007.gadam, veikts Dānijā, Zviedrijā, Norvēģijā, Lielbritānijā un Nīderlandē. Militārā dienesta gados iegūta pulkvežleitnanta pakāpe.

Par godprātīgu darbu Mihalovskis vairākkārt saņēmis Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku apbalvojumus, 2004.gadā viņam piešķirts IV šķiras Viestura ordenis. Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas valsts attīstībā un Ogres pilsētas kultūras un sporta tēla veidošanā 2011.gadā Mihalovskim piešķirts Ogres novada pašvaldības augstākais apbalvojums - tituls "Ogres Goda pilsonis".

Vairāku desmitu gadu garumā Mihalovska vaļasprieks bija saistīts ar fotografēšanu - tai uzmanība pastiprināti pievērsta pēc dienesta armijā. Kopš 1971.gada viņa dzīve ir saistīta ar foto klubu "Ogre" - aktīvi tajā darbojoties un radoši augot, vēlāk kļūstot par šī foto kluba vadītāju. Tapušas 12 personālizstādes, piedalījies izstādēs ne tikai Latvijā, bet arī Dānijā, Dienvidslāvijā, Japānā un Slovākijā, kā arī piedalījies dažādās radošajās darbnīcās, foto akcijās un projektos.