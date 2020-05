FOTO: attīra kuģošanas ceļus no Pirmā un Otrā Pasaules kara sprādzienbīstamajiem priekšmetiem

"Baltijas jūra kļuvusi kuģošanai drošāka. Starptautisko Jūras spēku mācību "Open Spirit" laikā atrasti jau vairāk kā 30 un iznīcināti 17 sprādzienbīstami priekšmeti. Un mācības vēl turpinās. Šodien ar aizsardzības ministru Arti Pabriku vērojām mācību norisi klātienē. Mācību "Open Spirit" nosaukuma latviskojums "Gara spēks", nepārprotami izsaka to dziļāko būtību. Mācību laikā tiek īstenoti gan civilie mērķi - attīrot kuģošanas ceļus, gan militārie - kopīgi ar mūsu sabiedrotajiem no Igaunijas , Nīderlandes, Norvēģijas un Vācijas, būtiski stiprinot Latvijas Jūras spēku kaujas spējas, savstarpējo sadarbību un veicinot NATO militāro procedūru integritāti," norādījis Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš.

26 Foto Baltijas jūrā attīra kuģošanas ceļus no Pirmā un Otrā Pasaules kara sprādzienbīstamajiem priekšmetiem +22 Skatīties vairāk





Šodien Irbes jūras šaurumā aizsardzības ministrs Artis Pabriks un Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš apmeklēja jūras spēku starptautiskās militārās mācības "Open Spirit 2020", lai vērotu to norisi un tiktos ar mācību dalībniekiem.



Militārās mācības "Open Spirit 2020" Irbes jūras šaurumā notiek no 4. līdz 14. maijam. Militāro mācību mērķis ir attīrīt kuģošanas ceļus un zvejas rajonus no sprādzienbīstamiem priekšmetiem, kas Latvijas teritoriālajā jūrā ir saglabājušies no Pirmā un Otrā pasaules kara laikiem, tādējādi uzlabojot kuģošanas drošību Baltijas jūrā.



Tāpat mācību laikā tiek pilnveidotas karavīru zināšanas un iemaņas sprādzienbīstamu priekšmetu meklēšanā, štābu, mīnu kuģu un to ūdenslīdēju atmīnētāju komandu sadarbība un savietojamība, taktika un procedūras.



Mācības "Open Spirit 2020" ir ikgadējas starptautiskās militārās mācības, kas rotācijas kārtībā notiek kādā no Baltijas valstīm un šogad tās rīko Latvijas Jūras spēki.



Mācībās piedalās Baltijas valstu jūras eskadras (BALTRON) kuģi – Jūras spēku štāba un apgādes kuģis A-53 "Virsaitis", mīnu kuģi M-06 "Tālivaldis" un M-08 "Rūsiņš", Ūdenslīdēju komanda, kā arī Igaunijas mīnu kuģis "Sakala". Savukārt no NATO 1. pastāvīgās jūras pretmīnu grupas (SNMCMG1) mācībās piedalās Vācijas štāba un apgādes kuģis „Donau", Norvēģijas mīnu kuģis „Otra", Nīderlandes mīnu kuģis "Willemstadt", kuriem operācijas gaitā pievienojušies trīs Vācijas mīnu kuģi "Datteln", "Weilheim un "Gromitz".



No 1. līdz 4. maijam Ventspils ostā krājumu papildināšanai ienāca SNMCMG1 kuģi – Vācijas štāba un apgādes kuģis "Donau", Norvēģijas mīnu kuģis "Otra" un Nīderlandes mīnu kuģis "Willemstadt". Latvijas Jūras spēku štāba un apgādes kuģis A-53 "Virsaitis" Ventspils ostā iegāja 4.maijā. Šoreiz, ievērojot valstī noteiktās drošības prasības, kuģi netika atvērti iedzīvotājiem apskatei.



BALTRON izveidota 1998.gada augustā, lai nodrošinātu pastāvīgas ātrās reaģēšanas spējas jūrā miera un krīzes laikā. Par tās pirmo komandieri kļuva Latvijas jūras kapteinis Ilmārs Lešinskis.



Baltijas valstis BALTRON sastāvā kuģus deleģē rotācijas kārtībā uz sešiem līdz 12 mēnešiem, veidojot vienību ar diviem mīnu kuģiem un štāba un apgādes kuģi. Eskadras kuģi piedalās jūras atmīnēšanas operācijās un militārajās mācībās, uzlabojot kuģošanas drošību Baltijas jūrā, kā arī, ja nepieciešams, meklēšanas un glābšanas darbos.



SNMCMG1 ir viena no četrām NATO pastāvīgajām Jūras spēku grupām. NATO pastāvīgās Jūras spēku grupas veido NATO Reaģēšanas spēku jūras komponenti, kas darbojas kā tūlītējas reaģēšanas spēki. NATO 1.pastāvīgā jūras pretmīnu grupa ir viena no divām alianses jūras komponenta daudznacionālām vienībām, kas izveidota mīnu iznīcināšanas operāciju veikšanai, un NATO Reaģēšanas spēku sastāvā spēj nekavējoties veikt operācijas jebkurā vietā.