Uzvaras parkā netrūkst "Uzvaras dienas" svinētāju arī šogad

Kā novēroja Jauns.lv, neskatoties uz policijas klātbūtni, netrūkst cilvēku, kuri ieradušies nolikt ziedus pie Uzvaras pieminekļa. Apmeklētāji dalās divās grupās: viena daļa noliek ziedus un apzinīgi dodas prom, kamēr citi, neraugoties uz distancēšanās un pulcēšanās aizliegumiem, paliek Uzvaras parkā ilgāk un brīžiem pārkāpj ārkārtējās situācijas ierobežojumus.

Šodien Rīgā, Uzvaras parka apkārtnē, Rīgas pašvaldības un Valsts policijas kārtībsargi strādā pastiprinātā režīmā un tur izvietoti izvietoti brīdinājumi par pulcēšanās aizliegumu.

Citos gados ierastos pūļus Uzvaras parkā nemana, tomēr cilvēku netrūkst. (Foto: Edvīns Rakickis)

Valsts policijas preses pārstāve Simona Grāvīte skaidroja, ka tāpat kā citviet valstī arī Uzvaras parka apkārtnē ir jāievēro pulcēšanās ierobežojumi un fiziskās distancēšanās prasības. VP jau kopš ārkārtējās situācijas izsludināšanas strādā pastiprinātā režīmā un šodiena nav izņēmums.

Administratīvo pārkāpumu kodekss par ārkārtējās situācijas vai izņēmuma stāvokļa laikā noteikto ierobežojumu vai aizliegumu pārkāpšanu paredz naudas sodu fiziskajām personām no desmit līdz 2000 eiro, bet juridiskajām personām - no 140 līdz 5000 eiro.

Uzvaras parkā tuvumā nebūs atļauta ielu tirdzniecība un būs noteikti satiksmes ierobežojumi.

Laika posmā no plkst.8 līdz 24 tiks aizliegts transportlīdzekļiem apstāties un stāvēt Bāriņu ielas abās pusēs, posmā no Uzvaras bulvāra līdz Eduarda Smiļģa ielai un Uzvaras bulvāra abās pusēs, posmā no Bāriņu ielas līdz Ojāra Vācieša ielai. Ierobežojumi neattieksies un operatīvo transportu.

Valsts policija nepieciešamības gadījumā regulēs, ierobežos vai slēgs transportlīdzekļu satiksmi šajās ielās, kā arī nodrošinās ceļu satiksmes drošību un sabiedrisko kārtību norādītajā laikā.

Saistītās ziņas 9. maijs šogad Latvijā solās būt pavisam citādāks Rasts risinājums "Uzvaras dienas" svinībām 9.maijā Saņemta informācija par iespējamām provokācijām Uzvaras dienā

Rīgas pašvaldības policija 9.maijā strādās pastiprinātā režīmā, jo ir saņemta informācija par iespējamām provokācijām, lai gan ir zināms, ka ņemot vērā Latvijā noteiktos pulcēšanās ierobežojumus, šogad Rīgā, Uzvaras parkā, nenotiks tradicionāli plaši apmeklētie Krievijā atzīmētās Uzvaras dienas svētki, iepriekš tika skaidrojusi Rīgas pilsētas pagaidu izpilddirektore Iveta Zalpētere.

Zalpētere izteicās, ka Rīgas domes administrācija ir saņēmusi informāciju no drošības dienestiem par iespējamu nesankcionētu pulcēšanos pie Uzvaras pieminekļa un pat par plānotām provokācijām.

9. maijs ir datums, kad bijušajā Padomju Savienībā atzīmēja Uzvaras dienu pār nacistisko Vāciju. Tradicionāli krievvalodīgo vidū šī diena tiek atzīmēta arī Latvijā. Rietumeiropā Otrā pasaules kara beigas tiek atzīmētas 8.maijā.

Biedrība "9.maijs.lv" šajā dienā ik gadu Uzvaras parkā Pārdaugavā rīko vairākus publiskus pasākumus, kurus apmeklē daudzi desmiti tūkstoši cilvēku. Tradicionāli tika rīkots "Uzvaras dienas" gājiens, organizēti dažādi koncerti, ziedu nolikšanas ceremonija, kā arī svētku uguņošana. Šogad, sākot no plkst.11, biedrība visas dienas garumā piedāvās tiešraidē sekot līdzi koncertu un pasākumu fragmentiem no aizvadīto gadu koncertiem, kā arī tiešsaistē tiks raidīti īpaši sagatavoti "muzikāli un poētiski apsveikumi no Latvijas un Krievijas teātra, kino un mūzikas zvaigznēm". Tiešraidi varēs vērot biedrības mājaslapā, kā arī "Facebook" un "YouTube" profilos.