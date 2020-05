Eiropas Komisija atbalsta dalībvalstu pārkārtošanos uz klimatneitrālu ekonomiku

Atgādinājumam – Taisnīgas pārkārtošanās mehānisms ir daļa no Eiropas zaļā kursa investīciju plāna, un tas investīcijās piesaistīs vismaz 100 miljardus eiro, lai sniegtu mērķorientētu papildu atbalstu reģioniem, kurus pārkārtošanās uz klimatneitrālu ekonomiku skar vissmagāk un kuriem ir mazākas iespējas pārvarēt ar to saistītās grūtības. Šis apstiprinājums seko īpašam uzaicinājumam, ko 2020. gada februāra beigās Komisija izsludināja Strukturālo reformu atbalsta programmas ietvaros.

Kohēzijas un reformu komisāre Elīza Ferreira: “Mūsu darbs pie Eiropas zaļā kursa īstenošanas turpinās. Klimata pārmaiņas nekur nav pazudušas. To apkarošana joprojām ir tikpat neatliekama kā līdz šim. Komisija spēcīgi atbalsta dalībvalstis, lai visos Eiropas reģionos pārkārtošanās noritētu taisnīgi. Šis strukturālo reformu atbalsta programmas atbalsts ir svarīgs solis, kas palīdzēs izveidot pārkārtošanās plānus un dos iespēju dalībvalstīm izmantot Taisnīgas pārkārtošanās mehānismu, lai pārkārtošanās uz zaļu ekonomiku notiktu taisnīgi, novārtā neatstājot nevienu.”

Strukturālo reformu atbalsta programmā Komisija sniegs individuāli pielāgotas konsultācijas, lai valstu un reģionu iestādēm palīdzētu, piemēram:

novērtēt pārkārtošanās sociālo, ekonomisko un vidisko ietekmi un ieskicēt pārkārtošanās norisi līdz 2030. gadam;

veidot dialogu starp ieinteresētajām personām, piemēram, iedzīvotājiem, uzņēmumiem un pilsonisko sabiedrību, lai nonāktu pie kopīga redzējuma par to, kā būtu jāpārkārtojas;

noteikt, kādas darbības jāveic, lai izdotos pārkārtoties taisnīgi.

Turpmākie pasākumi

Nākamajos mēnešos līdz 2020. gada beigām Komisija sniegs mērķorientētu atbalstu, lai dalībvalstīm palīdzētu sagatavot taisnīgas pārkārtošanās teritoriālos plānus. Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālo plānu projektu un galīgo redakciju dalībvalstis sagatavos pašas, intensīvi apspriežoties ar attiecīgajām valsts, reģiona un vietējām ieinteresētajām personām, tādējādi par pārkārtošanos uzņemoties atbildību. Pēc tam plāni tiks iesniegti Komisijai apstiprināšanai.

Kas ir Eiropas zaļais kurss

2019. gada 11. decembrī Komisija iepazīstināja ar Eiropas zaļo kursu un grandiozo mērķi līdz 2050. gadam kļūt par pirmo klimatneitrālo pasaules daļu.

2020. gada 14. janvārī Komisija pieteica Eiropas zaļā kursa investīciju plānu, kā palīdzēt pārkārtošanos finansēt. Ne visas dalībvalstis pārkārtošanos sāk no vienāda izejas punkta – dažas to izjutīs smagāk nekā citas. Taisnīgas pārkārtošanās mehānisms (TPM) ir svarīgs rīks, kas nodrošinās, lai pārkārtošanās uz klimatneitrālu ekonomiku notiktu taisnīgi, nevienu neatstājot novārtā. Mehānisms piedāvā uz konkrētu mērķi orientētu atbalstu, lai palīdzētu 2021.–2027. gada periodā piesaistīt vismaz 100 miljardus eiro vissmagāk skartajiem reģioniem un tādējādi mazināt pārkārtošanās sociālekonomisko ietekmi. Īpaša uzmanība tiks pievērsta reģioniem, kurus pārkārtošanās iespaido īpaši spēcīgi, bet kuriem ir mazākas iespējas pārvarēt ar to saistītās grūtības.

Lai piekļūtu finansējumam, dalībvalstīm dialogā ar Komisiju jāizveido taisnīgas pārkārtošanās teritoriālie plāni. Šajos plānos dalībvalstis, sīki apspriedušās ar attiecīgajām valsts, reģiona un vietējām ieinteresētajām personām, norādīs, kuras teritorijas pārkārtošanās uz klimatneitrālu ekonomiku ietekmētu vissmagāk, izklāstīs šo teritoriju attīstības problēmas un galvenos vilcienos aprakstīs šo teritoriju pārkārtošanās kursu līdz 2030. gadam. Kad Komisija plānus būs apstiprinājusi, dalībvalstis varēs saņemt atbalstu no visiem trim Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma pīlāriem: 1) no Taisnīgas pārkārtošanās fonda, no kura tiks sniegtas dotācijas, kas mobilizēs 30–50 miljardus eiro taisnīgas pārkārtošanās reģionu sociālekonomiskai pārveidei; 2) no īpašas shēmas programmā InvestEU, kas piesaistīs privātās investīcijas līdz 45 miljardu eiro vērtībā, un 3) no publiskā sektora aizdevumu mehānisma, kas mobilizēs publiskā sektora investīcijas 25–30 miljardu eiro apmērā.

Komisija dalībvalstīm sniedz zibenīgu atbalstu no Strukturālo reformu atbalsta programmas (SRAP), lai tām palīdzētu sagatavot taisnīgas pārkārtošanās teritoriālos plānus un līdz ar to ieturēt Eiropas zaļo kursu. Tamdēļ Komisija februāra beigās SRAP ietvaros izsludināja īpašu uzaicinājumu, lai palīdzētu sagatavot taisnīgas pārkārtošanās teritoriālos plānus. Šādu atbalstu pieprasīja 18 dalībvalstis (BE, BG, CY, CZ, EL, ES, FI, HR, HU, IE, IT, LT, LV, PL, PT, RO, SE un SK), un Komisija visus 18 pieprasījumus ir apstiprinājusi. Iepriekšējos divos gados Komisija jau sniedza praktisku atbalstu reģioniem, izmantojot SRAP, lai palīdzētu sagatavot ilgtermiņa ekonomikas stratēģijas, kā pārkārtoties un pārtraukt akmeņogļu ieguvi, piemēram, Slovākijas Hornas Nitras reģionā, Grieķijas Rietummaķedonijā vai Rumānijas Žiu ielejā.