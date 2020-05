Citus gadus plaši apmeklētās "Uzvaras dienas" svinības Uzvaras parkā Rīgā šogad nenotiks, ņemot vērā Covid-19 dēļ noteiktos ierobežojumus.

Kā pastāstīja Baraņņiks, tā vietā 9.maijā, sākot no plkst.11, biedrība visas dienas garumā piedāvās tiešraidē sekot līdzi koncertu un pasākumu fragmentiem no aizvadīto gadu koncertiem, kā arī tiešsaistē tiks raidīti īpaši sagatavoti "muzikāli un poētiski apsveikumi no Latvijas un Krievijas teātra, kino un mūzikas zvaigznēm". Tiešraidi varēs vērot biedrības mājaslapā, kā arī "Facebook" un "YouTube" profilos.

Savā mājaslapā biedrība norāda, ka šāds formāts, protams, neaizstās ikgadējās svinības klātienē, taču sniegs iespēju atcerēties aizvadīto gadu svētkus.

Savukārt plkst.22 biedrība karā kritušo upuru piemiņai aicina noturēt klusuma brīdi. Pēc klusuma brīža iedzīvotāji tiek aicināti dziedāt dziesmu "Uzvaras diena".

Baraņņiks aicina iedzīvotājus šogad svētkus svinēt mājās un tuviniekus apsveikt attālināti.

Kā ziņots, Rīgas pašvaldības policija 9.maijā strādās pastiprinātā režīmā, jo ir saņemta informācija par iespējamām provokācijām, lai gan ir zināms, ka ņemot vērā Latvijā noteiktos pulcēšanās ierobežojumus, šogad Rīgā, Uzvaras parkā, nenotiks tradicionāli plaši apmeklētie Krievijā atzīmētās Uzvaras dienas svētki.

9.maijs ir datums, kad bijušajā Padomju Savienībā atzīmēja Uzvaras dienu pār nacistisko Vāciju. Tradicionāli krievvalodīgo vidū šī diena tiek atzīmēta arī Latvijā. Rietumeiropā Otrā pasaules kara beigas tiek atzīmētas 8.maijā.

Biedrība "9.maijs.lv" šajā dienā ik gadu Uzvaras parkā Pārdaugavā rīko vairākus publiskus pasākumus, kurus apmeklē daudzi desmiti tūkstoši cilvēku. Tradicionāli tika rīkots "Uzvaras dienas" gājiens, organizēti dažādi koncerti, ziedu nolikšanas ceremonija, kā arī svētku uguņošana.

Pasākumi gan nereti izpelnās arī lielas sabiedrības daļas kritiku. Ik gadu policija pasākuma apmeklētājiem ir spiesta noformēt arī administratīvā pārkāpuma protokolus par būšanu stiprā alkohola reibumā, urinēšanu publiskā vietā un citiem pārkāpumiem.