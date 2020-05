Latviešu mākslinieces grāmata ierindojusies starp 100 pasaulē izcilākajām pērn izdotajām bilžu grāmatām

Kā teikts "dPICTUS" mājaslapā, 100 pasaulē izcilāko bilžu grāmatu saraksts tiek veidots, aicinot neatkarīgi izteikt savu viedokli ilustratoriem un bilžu grāmatu veidotājiem no no dažādām valstīm. Līdz ar to sarakstā iekļauti darbi, kurus izcēluši visvairāk viesu kuratoru - gan jaunas un drīzumā izdot plānotas grāmatas, gan klasika, kas tiek izdota atkārtoti.

"Liels un mazs" izdotā Meleces grāmata "Kiosks" ir vienīgais Latvijā radītais darbs, kas iekļuvis šajā "dPICTUS" veidotajā sarakstā.

Kā teikts izdevniecības mājaslapā, "Kiosks" ir stāsts par kāda Rīgas kioska pārdevēju Olgu, kas ir tik resna, ka iesprūdusi kioskā un netiek no tā ārā. Viņas sapnis ir nonākt siltajās zemēs un pie jūras baudīt skatu uz saulrietu. Kādu dienu nejaušu notikumu ķēde izvēršas tā, ka Olga ar visu kiosku iekrīt pilsētas kanālā, kas viņu aizpeldina tālu pasaulē - līdz pat kārotajai pludmalei ar palmām un sauli.

Grāmatas sižets, kas mudina domāt par cilvēka "iesprūšanu" savā dzīvē un nespēju īstenot sapņus, ir vienlaikus komisks un skumjš. Arī Olgas raksturā labi sajūtams tas, ka viņa nav tikai smieklīga resnule un neuzņēmīga sapņotāja, kas ar žurnālu bildēm aizvieto realitāti, bet arī savas apkārtnes mazais centrs, svarīga un vajadzīga citiem cilvēkiem, par grāmatu rakstīts "Liels un mazs" mājaslapā.

Melece ir starptautiskus panākumus guvusi animācijas filmu autore un māksliniece, kas dzīvo Latvijā un Šveicē. Jau iepriekš viņa sadarbojusies ar izdevniecību "Liels un mazs" un ilustrējusi Mairas Dobeles, Jura Kronberga un Ingas Gailes grāmatas.