Nacionālais veselības dienests 27.aprīlī noslēdzis līgumu ar "airBaltic" par kravas gaisa pārvadājuma nodrošināšanu, atļauju koordinēšanu, nestandarta kravas iekraušanu Urumči lidostā Ķīnā un izkraušanu Rīgas lidostā, kā arī sauszemes piegādes koordinēšanu.

Noslēgtā līguma summa ir 95 000 eiro un izpildes termiņš ir noteikts viens mēnesis.

Iepirkuma dokumentācijā norādīts, ka atbilstoši līgumā noteiktajam tiek ievērots konfidencialitātes pienākums, jo līguma noteikumi nepieļauj tā pilnīgu publicēšanu.

Kā ziņots, "airBaltic" jau veicis divus īpašos kravas lidojumus uz Urumči starptautisko lidostu Ķīnā un no tās uz Latviju atgādājis sejas maskas un respiratorus. 29.martā pēc NVD pieprasījuma "airBaltic" uz Latvijua atgādāja 900 000 sejas masku un 80 000 respiratoru. Savukārt 10.aprīlī Rīgas lidostā nolaidās lidmašīna ar aptuveni 1,5 miljoniem vienreizlietojamām medicīniskām sejas maskām no Ķīnas.

"airBaltic" sadarbībā ar "Wish Global" un ar "Airlink Aviation Services" tehnisko atbalstu ir izstrādājusi piegādes ķēdes risinājumu kravas pārvadājumiem no praktiski jebkuras Ķīnas lielās pilsētas uz Baltijas valstīm un tālāk, izmantojot pasažieru lidmašīnas, apmierinātu pieaugošo pieprasījumu pēc kravas pārvadājumiem no Ķīnas uz Eiropu Covid-19 krīzes laikā.