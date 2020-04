Salaspils mēbeļu uzņēmumā masveida inficēšanās varētu būt notikusi ēdnīcā

"Šobrīd šķiet, ka inficēšanās varēja notikt nevis konkrēti pa šiem [ražotnes] cehiem, bet gan kopējās telpās, proti, ēdnīcā," vēstīja ministre.

Zināms, ka Covid-19 testi darbiniekiem veikti par uzņēmuma līdzekļiem, savukārt jautājums par to, vai šie līdzekļi tiks kompensēti joprojām tiek risināts. "Par to vai ir jāapmaksā tas ieguldījums, es šobrīd atturētos atbildēt," piebilda Viņķele.

Viņa skaidroja, ka jautājums par uzņēmuma testēšanai atvēlēto līdzekļu segšanu, tiks vērtēts vienlaikus ņemot vērā, ka gan uzņēmuma vadībai, gan darbiniekiem bija zināms par ieviestajiem drošības pasākumiem, kuru ievērošana varēja potenciāli novērst darbinieku inficēšanos.

Tomēr uzņēmumam patlaban ir sniegtas Slimību kontroles un profilakses centra rekomendācijas, kā arī ieteikumi par to kā turpināt ražošanu. Vienlaikus, ministre piebilda, ka uzņēmumam tiks piedāvāta darbinieku testēšana par valsts līdzekļiem.

Raugoties uz situāciju kopumā, Viņķele mudināja apzināties, ka turpmāk, pie šādu uzliesmojumu parādīšanās, prioritāri būtu jādomā par to iespējami agrīnāku atklāšanu un, atrodot inficēšanās avotu, jāveic izolācijas pasākumi, un tad jāorganizē darbs tā, lai maksimāli mazinātu darbinieku savstarpējo kontaktu.

Uzņēmuma līdzīpašnieks, valdes loceklis Ģirts Plakans pastāstījis, ka uzņēmums darbu nav pārtraucis.

Pēc viņa teiktā, galdniecības bloks, kurā strādājošiem konstatēts Covid-19, ir "pamatīgi dezinficēts". Visi "Dižozols plus" darbinieki, kuriem konstatēta saslimšana ar Covid-19, atrodas karantīnā savās mājās. Apzinātas arī šo darbinieku kontaktpersonas, kurām arī ir nozīmēta karantīna mājās.

Savukārt pārējie uzņēmuma darbinieki, kuriem saslimšana ar Covid-19 nav konstatēta un kuri nav bijuši kontaktā ar vīrusa skartajiem cilvēkiem, turpina darbu iztīrītajās telpās. Papildus jau līdzšinējiem uzņēmumā ieviestajiem drošības pasākumiem darbinieki aprīkoti ar speciālām stikla maskām un aizsarglīdzekļiem. Tāpat pirms darba vietas apmeklējuma kompānijas apsardze ikvienam izmēra temperatūru un pārliecinās par šo cilvēku veselības stāvokli.

Plakans teica, ka strādājušie izretināti nolūkā nodrošināt atbilstošu distanci. Tas bija īstenojams, ņemot vērā, ka trešdaļa - apmēram 50 no 150 darbiniekiem - atrodas karantīnā.

Saslimšanas ar Covid-19 dēļ uz laiku nācās slēgt tikai daļu ražotnes - vienu ražošanas iecirkni, proti, galdniecības bloku. Pārējās telpās, kurā darbinieki nebija kontaktā ar sasirgušajiem, darbs turpinājās arī iepriekš. "Situāciju kontrolējam saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) norādēm," sacīja Plakans.

Būtiskākus zaudējumos par īslaicīgo attiecīgā ražošanas iecirkņa slēgšanu radīs tas, ka apmēram trešdaļa darbinieku nebūs darbā, iekams izveseļosies. Esošo strādājošo paveiktais darba apmērs nebūs tāds, kādu varēja paveikt visi kopā.

Plakans teica, ka uzņēmumam nav informācijas, kā tieši Covid-19 skāris darbiniekus. Katram no darbiniekiem ir sava privātā dzīve ārpus darba, ko nav iespējams un nav tiesību kontrolēt. Taču darba vietā visus noteiktos drošības pasākumus nodarbinātie ievēro. "Dižozols plus" jau tuvākajā laikā drošības nolūkā ir iecerējis veikt Covid-19 testēšanu visiem uzņēmuma darbiniekiem.

Jau ziņots, ka 18 "Dižozols plus" darbiniekiem konstatēta saslimšana ar Covid-19. SPKC sniedzis epidemioloģiskās rekomendācijas, un, ņemot vērā to, ka dažiem no Covid-19 pozitīviem darbiniekiem nebija izteiktu saslimšanas simptomu, apsvēra iespēju veikt plaša mēroga testēšanu uzņēmumā strādājošajiem

SPKC Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs informēja, ka šajā uzņēmumā ražošana ir izplesta vairāku cehu mērogā, bet uzliesmojums noticis tikai vienā no uzņēmuma cehiem jeb korpusiem. "Runa ir par atsevišķu uzņēmuma daļu," komentēja Perevoščikovs.

SPKC skaidroja, ka 27.aprīlī uzņēmumā notika intensīva epidemioloģiskā izmeklēšana, kā rezultātā tika atklāta vairāku darbinieku inficēšanās ar Covid-19. Klāstot par sasirgušajiem, SPKC norādīja, ka divi no viņiem ir ģimenes locekļi, tomēr nevienu no 18 darbiniekiem nebija nepieciešams ievietot slimnīcā.

"Firmas.lv" informācija liecina, ka 2019.gadā "Dižozols plus" strādāja ar 7,327 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 9,6% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt kompānijas peļņa pieauga par 80,4% - līdz 444 155 eiro.

Kompānija "Dižozols plus" reģistrēta 1998.gadā, un tās pamatkapitāls ir 10 000 eiro. Uzņēmums vienādās daļās pieder Ģirtam Plakanam un Gatim Rudzītim. Kompānijas pamatdarbība ir mēbeļu un liekti līmēto izstrādājumu ražošana.