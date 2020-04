Stokholmā dzīvojoša latviete par situāciju Zviedrijā: "Šķiet, ka sabiedrība sadalījusies divās grupās"

"Ja es neredzētu katru dienu Zviedrijas ziņās informāciju par Covid-19, bet veikalos un sabiedriskajā transportā tos visus piesardzības pasākumus, es pat aizmirstu par šo pandēmijas situāciju,” saka Kerija.

Viņa stāsta, ka Zviedrijas galvaspilsētā dzīve rit teju kā ierasts: "Veikali, transporti, populārākie restorāni, ielas, viss pilns ar cilvēkiem. Protams, to skaits ir mazāks nekā parasti, bet nevar salīdzināt ar situāciju, kas ir dzirdama par citām valstīm, kurās ierobežojumi ir daudz stingrāki," piebilst studente.

Kerija atzīst, ka koronavīrusa izplatīšanās sākumā arī Zviedrijā cilvēki bijuši nobijušies un reakcija par notiekošo līdzinājusies tādai, kāda bijusi citās valstīs: "Atceros, ka pandēmijas pirmajās nedēļās bija diezgan baismīga sajūta - ģimnāzijas un universitātes tika aizvērtas, lielveikalos plaukti bija tukši, visi runāja tikai par Covid-19." Bet tagad liekoties, ka zviedru vidū iestājusies vienaldzība. "Varbūt vienkārši cilvēki apzinās - cik tad ilgi var baidīties? Daudzi saslims, tas ir neizbēgami. Tālab cilvēki dzīvo savas dzīves, kā ierasts, tikai biežāk mazgā rokas,” saka Kerija.

Viņa gan piebilst, ka Zviedrijā, protams, ir arī daudz piesardzīgāki ļaudis: "Ir sajūta, ka Zviedrijas sabiedrība sadalījusies divās grupās. Viena grupa sēž mājās un iziet tikai nepieciešamības gadījumā, bet otra dzīvo dzīvi, kā ierasts. Citi pat neievēro divu metru distancēšanās ieteikumu."

"Es uzskatu - Zviedrija no citām Eiropas valstīm atšķiras ar to, ka vairāk paļaujas uz saviem iedzīvotājiem. Domā, ka tie rīkosies saskaņā ar jaunajām socializēšanās normām, ievēros piesardzības līdzekļus riska samazināšanai. Līdz ar to nejūt vajadzību uzlikt stingrāku režīmu,” par situāciju Zviedrijā stāsta tur dzīvojošā latviete.

Kā zināms, atšķirībā no citām Ziemeļvalstīm un pārējās Eiropas, Zviedrija nav īstenojusi ārkārtējus pārvietošanās ierobežojumus.

Tā vietā Stokholma aicinājusi pilsoņus uzņemties atbildību un ievērot sociālās distancēšanās vadlīnijas. Tiesa, ieviesti arī daži ierobežojumi, piemēram, aizliegts pulcēties vienkopus vairāk nekā 50 personām un apmeklēt veco ļaužu aprūpes namus. Zviedrijas reakcija uz pandēmiju ir izpelnījusies kritiku, jo tās mirstības rādītāji sākuši nopietni apsteigt kaimiņos esošās pārējās Ziemeļvalstis, kas īstenojušas stingrus ierobežojumus cīņā pret pandēmiju.