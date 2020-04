Ierosina līdz gada beigām noteikt moratoriju parādu piedziņai

Darba grupā vienojās vispirms saņemt Ekonomikas ministrijas priekšlikumus un tad šo jautājumu labklājības ministres vadībā virzīt izskatīšanai Ministru kabinetā.

"KPV LV" Saeimas frakcijas vadītāja vietnieks Ēriks Pucens: "Šāds priekšlikums par moratorija ierosināšanu būtu ļoti nozīmīgs atbalsts tiem uzņēmējiem un privātpersonām, kas krīzes ietekmē nonākuši nopietnās finanšu grūtībās. Tas ļautu tiem iegūt laiku, lai tiktu laukā no finanšu nepatikšanām un atmaksāt parādus bez parādu piedzinēju represijām un īpašumu un mantas piedziņas. Mēs kā partija ceram, ka priekšlikums gūs valdības atbalstu, lai tas sabiedrībai būtu drošības spilvens krīzes laikā un pasargātu to no parādu piedziņas represijām."