Mežu īpašnieki brīdina, ka par ugunsgrēka cēloni var kļūt pat sasista stikla pudele

Viņš apliecināja, ka papildus ārkārtējā situācijas ietekmei uz meža īpašniekiem Latvijā, nozarē aktuāla ir arī meža ugunsnedrošā perioda sākšanās.

"Ikvienam meža apmeklētājam jābūt ļoti uzmanīgam, jo jebkurš ugunsgrēks prasa no valsts resursus dzēšanai, kas vispārējā ekonomiskajā situācijā ir jātaupa. Nevajadzētu izniekot naudu ugunsgrēku apkarošanai, ja var no to izcelšanās izvairīties, ievērojot piesardzības pasākumus mežos," pauda Muižnieks.

Viņš aicināja ikvienu būt atbildīgiem mežā, nekurināt ugunskurus un neveikt jebkādas citas darbības ar uguni, kā arī nenomest izsmēķus zemē. "Pat sasista stikla pudele var būt ugunsgrēka cēlonis," atgādināja LMĪB valdes priekšsēdētājs.

No 24.aprīļa Latvijā sācies ugunsnedrošais periods, līdz ar ko meža īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem ir jānodrošina ugunsdrošības noteikumu prasību ievērošana mežā.

Tostarp, uzturoties mežos un purvos ugunsnedrošajā periodā aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus vai citus priekšmetus, liegts kurināt ugunskurus, izņemot īpaši ierīkotas vietas, kas nepieļauj uguns izplatīšanos ārpus šīs vietas, kā arī liegts atstāt ugunskurus bez uzraudzības un dedzināt atkritumus. Tāpat šajā periodā aizliegts braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu un purvu ārpus ceļiem un veikt jebkuru citu darbību, kas var izraisīt ugunsgrēku.

Arī Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) līdz ar ugunsnedrošā laika posma iestāšanos aicinājusi Latvijas iedzīvotājus būt īpaši piesardzīgiem un uzmanīgiem, rīkojoties ar uguni īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mežos.

LMĪB ir dibināta 2005.gadā un pārstāv meža īpašnieku intereses nacionālā un starptautiskā līmenī. Par biedrības biedru var kļūt jebkurš meža īpašnieks neatkarīgi no īpašuma lieluma un uzņēmējdarbības formas.