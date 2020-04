“Šādi tendenciozi uzbrukuma mēģinājumi informatīvajā telpā liecina par zināmu potenciālā pretinieka mazvērtības kompleksu. Ja kāds vēlas baidīties no pāris tūkstošiem sabiedroto kādā no Baltijas valstīm, patstāvīgi cenšoties tos apmelot it visā, tad tas nozīmē, ka, vai nu šādu ziņu autoram kaut kas nav kārtībā ar pašapziņu, vai arī kaut kādā politiskajā līmenī kādā no mūsu kaimiņvalstīm ir pilnīgs apjukums, kas liecina, ka viņi paši netiek galā ar savām Covid-19 problēmām. Tādēļ tiek izvēlēts ceļš par labu rādīšanai ar pirkstiem uz kaimiņiem, sakot ka viņiem deg. Turklāt atšķirībā no vienas otras Latvijas Austrumu kaimiņvalsts, mēs neslēpjam Covid-19 skarto skaitu,” norāda aizsardzības ministrs Artis Pabriks, vēršot uzmanību, ka laikā, kad pasaulē plosās Covid-19, Rietumvalstīm naidīgie spēki šo situāciju mēģina izmantot savā labā.

Aizsardzības ministrija informē, ka NATO paplašinātās klātbūtnes Latvijā kaujas grupas komandieris pulkvežleitnants Ēriks Eindžels (Eric Angell), uz ko, kā informācijas avotu atsaucas raksta autors, dienesta laikā Latvijā nav sniedzis intervijas Latvijas medijiem. Tādējādi nepatiess ir fakts, ka ziņas, par it kā saslimušajiem karavīriem, būtu izplatījis viņš. Neraugoties uz izplatīto dezinformāciju, raksta autors – kāds Edgars Palldis, rakstā pieļāvis vairākas kļūdas. Pirmkārt, virsrakstā vēstīts, ka Latvijā ar Covid-19 sasirguši 20 Kanādas kontingenta karavīri. Otrkārt, NATO paplašinātās kaujas grupas komandiera pulkvežleitnanta Ērika Eindžela viltus citātā jau figurē cits skaitlis – 21 Covid-19 pozitīvs karavīrs. Tāpat E. Palldis izrādījis nekompetenci, atlasot ilustrāciju savai viltus ziņai – tā vietā, lai atainotu Kanādas kontingenta karavīrus, viņš publicējis attēlu ar Latvijas karavīriem mācību laikā. Jau vairākkārt vēstīts, ka līdz šim gan Latvijas, gan Latvijā dislocēto sabiedroto karavīru vidū konstatēti vien četri saslimšanas gadījumi ar Covid-19, turklāt lielākā daļa karavīru jau ir izārstējušies.

Aizsardzības ministrija vērš uzmanību, ka šī nav pirmā reize, kad caur portāla “TheDuran.com” starpniecību tiek izplatīti viltus vēstījumi. Jau ziņots, ka Aizsardzības ministrija saņēma viltus ziņu, kurā e-pasta vēstules veidā pārsūtīta NATO ģenerālsekretāra Jensa Stoltenberga parakstīta vēstule Lietuvas aizsardzības ministram Raimundam Karoblim par lēmumu izvest NATO paplašinātās klātbūtnes Lietuvā kaujas grupas karavīrus no valsts saistībā ar Covid-19 izraisīto krīzi.

“NATO ir apliecinājusi, ka izsūtītā vēstule ir nepatiesa, atkārtoti uzsverot apņemšanos saglabāt savu klātbūtni Baltijas valstīs un Polijā, kur izvietotas daudznacionālās kaujas grupas. Šī viltus ziņa liecina par to, ka Covid-19 krīzes laikā sabiedrībai jābūt īpaši vērīgai, izvērtējot informāciju publiskajā telpā, lai neļautos provokācijām,” uzsvēra aizsardzības ministrs Artis Pabriks.

NATO ir vienota cīņā pret dezinformāciju, kas saistīta ar koronavīrusa izplatību un ir apliecinājusi, ka turpinās cieši sadarboties ar sabiedrotajiem un partneriem, lai identificētu, atklātu un apkarotu viltus ziņas.

Baltijas valstīs un Polijā izvietoto NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupu mērķis ir veicināt NATO īstenoto atturēšanu un stiprināt alianses aizsardzību, demonstrējot tās solidaritāti un apņēmību aizstāvēties pret jebkāda veida agresijas izpausmēm.

Daudznacionālo kaujas grupu Latvijā vada Kanāda, un to veido ap 1400 karavīru no Albānijas, Čehijas, Itālijas, Kanādas, Melnkalnes, Polijas, Slovākijas, Slovēnijas un Spānijas, kas rotācijas kārtībā pilda dienesta pienākumus Latvijā, piedaloties mācībās kopā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, tādējādi uzlabojot savietojamību ar reģionālajiem sabiedrotajiem, lai spētu reaģēt uz drošības vides izaicinājumiem.

NATO paplašinātās klātbūtnes Latvijā kaujas grupas sagaidīšanas ceremonija notika 2017. gada 19. jūnijā Ādažu bāzē.