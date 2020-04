Arī Kuldīgas slimnīcā Covid-19 pandēmijas laikā pārtrauc ģimenes dzemdības

Viņa norādīja, ka pandēmijas laikā Kuldīgas slimnīcas Dzemdību nodaļa turpina ievērot dažādus ieteikumus un ierobežojumus, lai radītu drošus apstākļus mazuļa nākšanai pasaulē.

Būtiskākais no tiem ir ģimenes dzemdību pārtraukšana - dzemdību laikā sievietei blakus nedrīkst atrasties trešā persona - vīrs, mamma, dūla, jo tādējādi telpā ir grūtāk ievērot distanci un ir lielāka iespēja inficēties gan māmiņai, gan slimnīcas personālam. Pacientes aizliegts apciemot arī pēc dzemdībām slimnīcas nodaļā.

Neapšaubāmi tas rada satraukumu dzemdētājām par to, ka šajā brīdī nesaņems tuvinieku atbalstu dzemdību laikā un pēc tām. Taču ginekoloģe un dzemdību speciāliste Natālija Gailīte mierina, ka nodaļā strādā aptuveni 20 speciālistu, kuri ik dienu ar īpašu piesardzību māmiņām sniedz palīdzību, padomu un individuālu atbalstu. "Nodaļā māmiņai un mazulim tiek radīta tik komfortabla atmosfēra un apstākļi, cik tas šajā laikā ir iespējams. Ir klusums miers un nav nekādas kņadas," uzsver Gailīte.

Ierobežojumu laikā ir atļauta sūtījumu nodošana, uz paciņas norādot sievietes vārdu, uzvārdu, nodaļu un palātas numuru. Sūtījumus iespējams nodot darba dienās no plkst.8 līdz 17 slimnīcas reģistratūrā 2.stāvā, bet pēc plkst.17 un brīvdienās - uzņemšanas nodaļas reģistratūrā 1.stāvā. Sūtījumā nav ieteicams ievietot pārtikas produktus, kas ātri bojājas.

Lapiņa uzsver ka personāls nemitīgi mazgā rokas, visur ir izvietoti dezinfekcijas līdzekļi, turklāt sanitāri visu dienu rūpējas par to, lai virsmas, kuras bieži tiek aiztiktas, ir dezinficētas, telpas izvēdinātas un iztīrītas.

Dzemdētājām ar parakstu ir jāapliecina, ka nav bijušas kontaktā ar inficētiem cilvēkiem, kā arī nav sūdzības par veselību. Šādu apliecinājumu katru dienu paraksta arī nodaļas personāls. Dzemdības speciālisti turpina pieņemt aizsargtērpos - maskā, vienreizlietojamā uzsvārcī, brillēs un cimdos. Masku speciālisti lieto arī turpmāk, kad palātā tiek apraudzīta māmiņa un mazulis. "Dzemdību nodaļas speciālisti arī pirms pandēmijas ievēroja dažādus drošības pasākumus, tāpēc šī brīža ierobežojumi nerada neērtības un neprasa papildus pielāgošanos," skaidro Kuldīgas slimnīcas galvenā ārste Svetlana Serpāne.

Dzemdētājas, ierodoties Kuldīgas slimnīcā, aicinātas pašas nedoties uz nodaļu, bet zvanīt uz tālruni 63 374 009. Dzemdību nodaļas personāls dosies grūtnieci sagaidīt un pavadīs uz dzemdību telpām. Šāda kārtība noteikta, lai ievērotu papildus drošību un pasargātu māmiņas un slimnīcas personālu.

Gadījumā, ja sievietei neilgi pirms dzemdībām bijis ciešs sadzīvisks kontakts ar personu, kas atrodas pašizolācijā vai kontakts ar Covid-19 pacientu un dzemdētāja pati atrodas pašizolācijā, aprūpe Kuldīgas slimnīcā tiek nodrošināta vienvietīgā palātā un dzemdību zālē, personām lietojot aizsardzības līdzekļus.

Tāpat slimnīcā ir noteikta kārtība, kādā notiek pacienta izolācija un personāla aizsardzība gadījumos, ja dzemdētājai pamatotas aizdomas vai apstiprināta Covid-19 infekcija un slimības gaita ir viegla, paredzot iespēju pacienti izolēt no citām dzemdētājām, sākot ar uzņemšanas procesu līdz dzemdību pieņemšanai, stāsta Lapiņa.

Grūtnieču ambulatorā pieņemšana notiek pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 63 374 000. Pieraksts tiek veikts tā, lai uzgaidāmajā telpā vienlaicīgi neatrastos vairākas pacientes un nebūtu drūzmēšanās. Pieņemšanas laikā speciālisti lieto aizsargmasku. Uz pieņemšanu grūtniecei nav atļauts ierasties ar pavadošo personu.

Tāpat dzemdību speciālistes - Gailīte, Ilze Smiltāne un vecmāte Gundega Kugelane topošās māmiņas atsevišķos gadījumos var konsultēt telefoniski. Pa tālruni 63 374 022 - otrdienās no plkst.9 līdz 11 māmiņas uzklausīs Smiltāne, trešdienās no plkst.9 līdz 11 - Kugelane un piektdienās no plkst.9 līdz 11 - Gailīte.

Pasaules Veselības organizācija (PVO) norādījusi, ka visām grūtniecēm, pat tām ar potenciālu vai apstiprinātu saslimšanu ar koronavīrusa izraisīto slimību Covid-19, ir tiesības uz kvalitatīvu aprūpi dzemdību laikā, kā arī pirms un pēc tām, tostarp, tas attiecas arī uz garīgās veselības aprūpi.

PVO uzsver, ka droša un pozitīva dzemdību pieredze iekļauj arī brīvi izvēlētas pavadošās personas klātbūtni dzemdību laikā.

Vienlaikus, ja pacientam ir apstiprināta Covid-19 saslimšana vai ir aizdomas par to, veselības aprūpes darbiniekiem būtu jāievēro visi situācijai atbilstoši piesardzības pasākumi, lai mazinātu inficēšanās risku pašiem un citiem, tai skaitā ir jāievēro roku higiēna un jāizmanto individuālie aizsardzības līdzekļi, norāda PVO.

Vaicāti, vai ieviestie ierobežojumi attiecībā uz dzemdībām ir balstīti PVO rekomendācijās, vai tie ir samērīgi un vai neapdraud pašas dzemdētājas, Veselības ministrijā (VM) norādīja, ka lēmumus par darba organizāciju un pacientu plūsmu slimnīcās, šajā gadījumā dzemdību nodaļās, pieņem attiecīgās ārstniecības iestādes vadība.