Veselības ministrija nosauc piemaksu saņēmējus par darbu Covid-19 apstākļos un to apmēru

Lielākā daļa no piemaksām Veselības ministrijas (VM), Nacionālā veselības dienesta (NVD) un Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) darbiniekiem par darbu Covid-19 apstākļos bijušas 20 līdz 30% apmērā no algas, liecina VM publiskotā informācija.

VM piemaksas saņēmusi 19 darbinieki, un to kopējais apmērs sasniedzis 8591 eiro. Lielākajai daļa no piemaksas saņēmušajiem jeb 11 darbiniekiem tās bijušas 30% apmērā, un šādas piemaksas vidējais apmērs bijis teju 576 eiro, kopā veidojot 6332 eiro.

Trīs VM darbinieki atalgoti ar 20% piemaksām, kam tērēti 1263 eiro, un vidējais piemaksas apmērs bijis 421 eiro. Vēl pieci saņēmuši vidēji 199 eiro, kas ir 15% piemaksa.

30% piemaksas saņēmuši arī 28 NVD darbinieki, un vidējais to apmērs bijis 390 eiro. Vēl diviem piešķirtas 20% piemaksas vidēji 374 eiro apmērā.

Kopumā 30 NVD darbinieku piemaksām iztērēti nedaudz vairāk par 11 680 eiro.

Savukārt lielākajai daļai piemaksas saņēmušo SPKC darbinieku tās nav pārsniegušas 20%. Šajā iestādē piemaksas saņēmuši 88 darbinieki, un 54 no tiem tieši 20% jeb 227 eiro apmērā. Kopsummā SPKC darbiniekiem izmaksāti 15 018 eiro, bet šiem 54 darbiniekiem maksāto piemaksu apmērs sasniedz 12 253.

Ievērojamam piemaksu saņēmušo SPKC darbinieku skaitam - 26 - to apmērs bijis tikai 5% no atalgojuma jeb 50 eiro. Vēl četri saņēmuši 10% piemaksas, viens - piemaksu 15% apmērā. Tikai trim SPKC darbiniekiem izmaksātas piemaksas 30% apmērā, un vidējais to apmērs bijis 294 eiro.

Kopā 137 darbiniekiem VM, NVD un SPKC izmaksāto piemaksu apmērs sasniedz 35 289 eiro.

Kā ziņots, lai atbalstītu tos medicīnas nozarē strādājošos darbiniekus, kuri ir tieši iesaistīti Covid-19 izplatības mazināšanā un strādā paaugstinātā riska un lielas slodzes apstākļos, līdz šim 3788 personām piemaksās ir izmaksāti 539 252 eiro, liecina VM publicētā informācija.

Kopumā nauda līdz šim piešķirta sešām iestādēm - Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam (NMPD), Rīgas Austrumu klīniskajai universitātes slimnīcai (RAKUS), Paula Stradiņa klīniskajai universitātes slimnīcai (PSKUS), SPKC, NVD un VM.

NMPD piešķirti 262 997 eiro, lai nodrošinātu naudas piemaksas 2611 darbiniekiem, RAKUS saņēmusi 206 557 eiro, lai nodrošinātu piemaksas 767 darbiniekiem, bet PSKUS - 34 408 eiro, kas paredzēti 273 cilvēkiem.