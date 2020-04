Policistiem un robežsargiem par darbu krīzes laikā piemaksām atvēlēti 2,5 miljoni eiro

Piemaksas paredzētas 20% apmērā no atalgojuma.

Finanšu ministrijai no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirs IeM finansējumu, lai nodrošinātu piemaksas no 12.marta līdz 31.maijam.

Piemaksas paredzētas Valsts policijas, Valsts robežsardzes un Valsts drošības dienesta amatpersonām.

Kritēriji paredz, ka piemaksas būs tikai tām amatpersonām, kuras ir tiešā saskarē ar Covid-19 inficētām vai iespējami inficētām personām, ir tiešā saskarē ar Covid-19 riska grupas pacientiem vai arī veic darbu paaugstinātas intensitātes un apdraudējuma apstākļos, nodrošinot īpašu ieguldījumu pandēmijas ierobežošanā un izraisīto seku mazināšanā.

"Tāpat kā mediķi, arī iekšlietu sistēmas darbinieki šobrīd, veicot tūkstošiem kontroles par aizliegumu ievērošanu un drošības pasākumus uz robežas, sevi pakļauj paaugstinātam inficēšanās riskam, kā arī strādā papildus darba stundas. Tas, cik ātri atgūsimies no pandēmijas ir ne mazāk atkarīgs no dienestiem, kā no mediķiem, tieši tāpēc, novērtējot iesaistīto dienestu darbinieku darbu, uzveru, ka viņi ir pelnījuši arī finansiālu atzinību par paveikto," norāda iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens (KPV LV).

Jau ziņots, ka Valsts policija un Valsts robežsardze ir iesaistīti ārkārtējās situācijas ierobežojumu kontrolē un citos pasākumos.

Tāpat ziņots, ka piemaksas saņems Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķi, ģimenes ārsti, Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) speciālisti, Veselības ministrijas (VM) Krīzes vadības grupas speciālisti, Latvijas Infektoloģijas centra mediķi, kā arī laboratorijās un uzņemšanas nodaļās strādājošie. Piemakasas saņems arī Nacionālā veselības dienesta (NVD) darbinieki.