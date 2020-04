Valsts policija: internets ir vide, kurā viegli veikt krāpnieciskas darbības

Iepirkšanās internetā daudziem ir kļuvusi par ierastu ikdienas sastāvdaļu. Dažādos sludinājumu portālos vai sociālo tīklu grupās, noskatot sev tīkamu preci, varam to ērti iegūt, pat neizejot no mājas.

Tai pašā laikā internets ir vide, kurā viegli veikt krāpnieciskas darbības - personas var slēpt savu identitāti un nemitīgi to mainīt. Jāpiemin, ka krāpšanas shēmas, kas tiek piemērotas pērkot vai pārdodot preci sludinājumu portālos un sociālo tīklu grupās, tiek realizētas gan no preces pircēju, gan pārdevēju puses. Savukārt summas par kādām tiek apkrāpti potenciālie pircēji ir amplitūdā no pāris eiro līdz pat vairākiem simtiem eiro.

2019.gadā Vidzemes reģiona pārvaldes apkalpojamā teritorijā reģistrētas 89 krāpšanas, no kurām 18 bija par dažādām precēm, savukārt šogad reģistrētas 16 krāpšanas, no kurām 7 gadījumi par dažādām precēm.

Ir reģistrēti gadījumi, kad, slēdzot darījumu ar interneta starpniecību, tiek viltoti maksājuma uzdevumi. Piemēram, sludinājumu portālā pārdevējs ievieto sludinājumu par kādas preces pārdošanu. Konkrētās preces tīkotājs jeb pircējs it kā piekrīt darījumam, pārdevējam nosūtot maksājuma uzdevumu, kas apliecina, ka maksājums ir veikts. Uzreiz pēc maksājuma uzdevuma nosūtīšanas pircējs lūdz konkrēto preci nosūtīt, kas arī tiek izdarīts. Kā izrādās vēlāk, maksājuma uzdevums bijis viltots un nauda pārdevēja kontā neienāk. Rezultātā pircējs saņem preci, bet pārdevējs tiek apkrāpts.

Tāpat ir reģistrēti gadījumi, kad pārdevējs piedāvā neesošu preci vai preci ar defektiem. Preces pircējs veic samaksu par preci, bet pārdevējs piedāvāto preci nenosūta, kā arī neatgriež naudu.

Valsts policija aicina vienmēr pārbaudīt sev vēlamā darījuma drošību un ticamību. It īpaši, ja pircējs vēlas pasūtīt preci par salīdzinoši lielu naudas summu, vai konkrētās piedāvātās preces cena nešķiet adekvāta, piemēram, tā ir pārāk zema ar mērķi piesaistīt potenciālos pircējus.

Valsts policija aicina iedzīvotājus būt piesardzīgiem un neiegādāties preci, kas pirms tam nav redzēta dzīvē. Nevajadzētu arī veikt avansa maksājums pirms nav pārliecības par konkrētās preces esamību un to, vai tā tik tiešām atrodas pārdevēja īpašumā. Tāpat iesakām izmantot oficiālos tirdzniecības dīlerus un drošas interneta mājas lapas, kur iegādāties preces.