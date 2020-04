Ārkārtējās situācijas laikā aicina ziedot liepu stādus Tilžas estrādei

Tilžas pagasta kultūras pasākumu organizatore Daiga Lukjanova pauda, ka ārkārtējā situācijā var strādāt brīvā dabā un veikt tos darbus, kuriem ierastajā darba ritmā nepietiek laika. Tilžas kultūras nama darbinieki strādā pie piemiņas vietu un kapu sakopšanas, no klūgām pīs puķu kastes-grozus Tilžas ciema centram, estrādē stādīs dzīvžogu.

"Stādījumu veidosim no mūsu pašu Latvijas kuplās un daiļās, enerģētiski ļoti spēcīgās liepas, kas cilvēkiem dod vēlmi dzīvot un cīnīties, dziedējot it visu. Iestādot katru kociņu, mēs no sirds domās veltīsim pateicības vārdus cilvēkiem, kuri atbildīgi veic savu darbu šajā saspringtajā laikā, vēlēsim visiem veselību un cerēsim, ka laika gaitā iegūsim arī vizuāli estētiskāku Tilžas estrādes apkārtni," pauda Lukjanova.

Viņa arī uzsvēra, ka, pareizi organizējot darbu, vienkopus nav jāstrādā vairākiem cilvēkiem.

Ja kādam iedzīvotājam ir liepu stādi, kultūras nams aicina tos izrakt un nolikt pie kultūras nama durvīm, atstājot zīmīti ar savu vārdu un uzvārdu. Stādam nevajadzētu būt garākam par vienu metru.

No 13.marta līdz 14.aprīlim Latvijā saistībā ar Covid-19 vīrusu izsludināta ārkārtējā situācija, šajā laikā nosakot virkni ierobežojošu pasākumu ar mērķi ierobežot vīrusa izplatību.

29.martā valdība nolēma ierobežošanas pasākumus pastiprināt. Uz ārkārtējās situācijas laiku, neievērojot divu metru distanci, proti, turpmāk vienlaicīgi pulcēties publiskās iekštelpās un publiskās ārtelpās var ne vairāk kā divas personas, personas, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā, vecāks un viņa nepilngadīgie bērni arī tad, ja viņi nedzīvo vienā mājsaimniecībā, kā arī personas, kuras veic darba vai dienesta pienākumus.

Valdība arī nolēma, ka VP pēc Slimību profilakses un kontroles centra pieprasījuma varēs pieprasīt un elektronisko sakaru komersanti izsniegt informāciju par konkrētu personu telefona numuru un abonenta atrašanās vietu, ja attiecīgajai personai var būt noteikts inficētas personas vai kontaktpersonas statuss. Saņemtos datus nodos Slimību profilakses un kontroles centram, lai veiktu epidemioloģisko izmeklēšanu un pārliecinātos par personas sniegtās informācijas par pārvietošanos patiesumu.