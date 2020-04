Sestdien Daugavpilī ugunsgrēkā cietis cilvēks

Izsaukums uz ugunsgrēku tika saņemts plkst.15.33. Ierodoties notikuma vietā, VUGD darbinieki konstatēja, ka kādas piecstāvu mājas dzīvoklī nelielā platībā deg sadzīves mantas. Dzīvoklī atradās viens cilvēks, kurš bija cietis un tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam. Ugunsgrēku izdevās likvidēt plkst.15.56.

Spriežot pēc notikušā apstākļiem, ugunsdzēsēji pieļauj, ka minētais negadījums, visticamāk, izcēlās neuzmanīgas smēķēšanas rezultātā. Cietušajam bija degušas arī drēbes, bet dzīvoklī nebija dūmu detektora. VUGD norāda, ka neuzmanīga smēķēšana, īpaši gultā, bieži beidzas ar letālu iznākumu, taču no nāves var paglābt dūmu detektors. Kopš šī gada sākuma dūmu detektoram obligāti ir jābūt uzstādītam katrā mājoklī, pretējā gadījumā draud sods.

Laikā no sestdienas plkst.6.30 līdz svētdienas plkst.6.30 valstī kopumā dzēsti 59 ugunsgrēki, to skaitā 31 kūlas ugunsgrēks. No 28 ar kūlu nesaistītajiem ugunsgrēkiem 14 dzēsti novados, astoņi Rīgā, bet seši citās pilsētās.

Aizvadītajā diennaktī VUGD darbinieki piedalījušies arī viena meža ugunsgrēka dzēšanā, bet šogad kopumā - 39. Informāciju par dzēstajiem meža ugunsgrēkiem gan apkopo arī Valsts meža dienests.

Diennakts laikā VUGD darbinieki veikuši 19 glābšanas darbus - 13 novados, divus Rīgā, bet četrus citās pilsētās.

Kopš gada sākuma Latvijā dzēsti 1957 ugunsgrēki, no kuriem 615 bijuši kūlas degšanas gadījumi, ugunsnelaimēs cietis 81 cilvēks, bet 30 gājuši bojā, liecina VUGD statistika.