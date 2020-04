Daudzi cilvēki e-pastā saņēmuši vēstules ar piedāvājumu saņemt pat miljonos mērāmas naudas summas no mistiska Covid-19 apkarošanas fonda kā atbalstu cietušajiem no pandēmijas.

Lai varētu šādu pārskaitījumu saņemt, prasīta pilna informācija par bankas kontu, personas dati un pases kopija. Šis fonds ir tāds pats krāpšanas veids kā kādreiz pasauli pārpludinājušās vēstules par Nigērijas prinčiem, negaidītiem mantojumiem un Irākas kara veterāniem.

Nesnauž arī citi afēristi, kas zvana no pārsvarā Lietuvas telefonu numuriem un piedāvā iegādāties zāles pret koronavīrusu. Interesanti, ka krāpnieki, visticamāk, ir tie paši, kas pirms tam, solot zelta kalnus, piedāvāja iesaistīties akciju tirgošanā.

Šiem zvaniem ir kopēja pazīme – fonā skan mūzika vai kāds sadzīves rakstura troksnis, radot iespaidu, ka cilvēks neslēpjoties zvana no publiskas vietas. Labāk uz šādiem zvaniem neatbildēt nemaz vai, izdzirdot pirmo teikumu “Nu, kā jums ar veselību?”, nolikt klausuli. Pēdējā laikā krāpnieki sākuši izmantot arī Latvijas numurus.

Tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas Cert.lv vadītājas vietnieks Varis Teivāns norāda, ka patlaban aktualizējušās dezinformācijas kampaņas, ķēdes vēstules un nesaprotami zvani no it kā pārstāvēta uzņēmuma. Kā piemēru viņš min nesen izsūtītu ķēdes vēstuli, kas diemžēl sabiedrībā nav uztverta kā maldinoša un vairumā gadījumu izplatīta saziņas lietotnē "WhatsApp".

Aktualizējusies arī datu izkrāpšana, kā ēsmu izmantojot Covid-19 izplatības karti. Kibernoziedznieki aicina uzklikšķināt uz tās un ievadīt savus Facebook piekļuves datus. “Šādi noziedznieks šos savāktos datus var izmantot citiem mērķiem, lai izplatītu kaitīgu saturu,” brīdina Teivāns.

Konstatētas arī viltus ziedošanas platformas un viltus zvani it kā no internetbankas autentifikācijas sistēmas Smart ID atbalsta dienesta, sarunu uzsākot krievu valodā. “Pirmkārt, neviens uzņēmuma IT atbalsts nezvanīs pats, otrkārt – nesāks sarunu krievu valodā,” skaidro Teivāns.

Viņš aicina būt uzmanīgiem, kritiski vērtēt sūtītāja kontaktus un pielikumus e-pastos un citās saziņas platformās, izmantot uzticamus avotus, kas nodrošina aktuālo Covid-19 informāciju.