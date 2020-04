Valsts policija norāda, ka izsaukumi uz ģimenes kofliktu tiek reģistrēti ne tikai kā notikumi, kas saistīti ar vardarbību ģimenē, - lielu daļu no minētajiem notikumiem sastāda arī sadzīviska rakstura konflikti, kur vardarbība nav pielietota, un citi tamlīdzīgi gadījumi.

Foto: Valsts policija

Tāpat tiek vērsta uzmanība, ka saņemtajos izsaukumos pieņemto policijas lēmumu par nošķiršanu skaits vidēji paliek nemainīgs – aptuveni divas nošķiršanas dienā.

Valsts policijā atgādina, ka persona, kura cieš no vardarbības ģimenē, var pieprasīt nošķirt viņu no varmākas. Pēc cietušās personas vēlmes policija izsaukuma laikā var piemērot varmākas nošķiršanu no ģimenes līdz astoņām dienām.

Šādu policijas lēmumu var pieņemt tikai uz cietušās personas rakstveida pieteikuma pamata. Kad policijas darbinieks ir pieņēmis lēmumu par nošķiršanu un noformējis to rakstiski, varmāka mutiski tiek informēts par iespējamām apmešanās vietām tuvākajā apkārtnē.

Foto: Valsts policija

Ja cietusī persona pēc tam vēlas, lai jautājumu par turpmāku varmākas nošķiršanu skatītu tiesa, tad to ir iespējams izdarīt gan ar policijas starpniecību, gan cietušajai personai pašai iesniedzot tiesā pieteikumu par pagaidu aizsardzību.

Valsts policija aicina nebaidīties un ziņot policijai, ja ciet no vardarbības ģimenē. Tāpat aicinām arī līdzcilvēkus nebūt vienaldzīgiem un ziņot policijai, ja blakus dzīvoklī vai mājā dzirdams ģimenes konflikts, kā arī ja ir zināms, ka konkrētā persona cieš no vardarbības ģimenē.