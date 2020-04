Palielinoties ar Covid-19 inficēto skaitam Baltkrievijā, šī robeža jāuzmana vairāk, norāda ministrs.

Saskaņā ar oficiālajiem datiem, ko sniegusi Minska, līdz 1.aprīlim Baltkrievijā, kuras iedzīvotāju skaits ir aptuveni 9,5 miljoni, inficēšanās ar koronavīrusu diagnosticēta 163 cilvēkiem, no Covid-19 miruši divi cilvēki, bet izveseļojušies 53.

Jau ziņots, ka no 30.marta, atsaucoties Valsts robežsardzes lūgumam, NBS iesaistījušies Latvijas-Krievijas robežas uzraudzībā.

Esmu devis rīkojumu sniegt atbalstu Latvijas robežsardzei nosūtot zemessargus papildus patrulēšanai uz Latvijas-Baltkrievijas robežas. Palielinoties ar Covid-19 inficēto skaitam Baltkrievijā, šī robeža jāuzmana vairāk. — Artis Pabriks (@Pabriks) April 2, 2020

Atsaucoties Valsts robežsardzes lūgumam no 1.aprīļa bruņotie spēki robežsardzei sniedz atbalstu uz valsts iekšējām robežām. No 1.aprīļa bruņotie spēki palīdz Valsts robežsardzei uz robežas ar Igauniju un Lietuvu no Latvijā ieceļojošām, gan tranzītā ceļojošām personām izsniegt un saņemt apliecinājumus, ka minētās personas ievēros īpašus Covid-19 ierobežošanas pasākumus, uzturoties Latvijā.

Atbalstu Valsts robežsardzei sniedz gan bruņoto spēku karavīri, gan zemessargi.

Kopš 17.marta Latvija ir pārtraukusi starptautiskos pasažieru pārvadājumus caur lidostām, ostām, ar autobusiem un dzelzceļa transportu, tāpat ir aizliegta personu pārvietošanās caur sauszemes robežšķērsošanas vietām uz Eiropas Savienības ārējās robežas, proti, uz Latvijas-Krievijas un Latvijas-Baltkrievijas valsts robežas.

Turpmāk uz ārkārtējās situācijas izsludināšanas laiku Latvijas-Krievijas un Latvijas-Baltkrievijas sauszemes robežšķērsošanas vietās atļauta ieceļošana Latvijas iedzīvotājiem un ārzemniekiem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvija.

Tāpat Krievijas un Baltkrievijas iedzīvotāji netraucēti varēs atgriezties mītnes zemē, šķērsojot sauszemes robežu robežšķērsošanas vietās uz Latvijas-Krievijas un Latvijas-Baltkrievijas valsts robežas.

Latvijas iedzīvotāju izceļošana uz Krieviju un Baltkrieviju ir aizliegta.

Ceļošanai Eiropas Savienības iekšienē no Latvijas puses nekādi ierobežojumi nav ieviesti, tomēr ceļotājiem jāņem vērā kaimiņvalstu noteiktie ierobežojumi.

Tāpat ārkārtējās situācijas laikā Valsts robežsardze pie Latvijas iekšējām robežām pastiprinātā režīmā veic imigrācijas kontroli. Eiropas Savienības iekšējās robežas Latvijai ir ar Lietuvu un Igauniju. Imigrācijas kontrole nozīmē to, ka robežsargi ārzemniekiem pārbauda dokumentus, lai noskaidrotu, vai ārzemnieka uzturēšanās Latvijā ir likumīga.

Latvijas Valsts robežsardze arī atgādina, ka Covid-19 izplatības mazināšanai Lietuva un Igaunija atjaunojusi robežkontroli uz robežas ar Latviju, tāpēc robežu drīkst šķērsot tikai kaimiņvalstu noteiktās vietās.