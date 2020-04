Vienojas par sadarbību tirgotāju un patērētāju nodrošināšanā ar augļiem un dārzeņiem

LTA apliecināja, ka tai un LADTA ir arī daudzi citi kopīgi mērķi, un sadarbība turpināsies arī pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas. Tostarp LTA atgādināja, ka abas asociācijas sadarbojas, lai arī turpmāk panāktu samazinātās pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmes 5% apmērā saglabāšanu augļiem un dārzeņiem arī pēc 2020.gada, kas ir ļoti būtisks mērķis.

Asociācijā atgādināja, ka Zemkopības ministrija (ZM) 2018.gadā piekrita samazināt pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmi Latvijai raksturīgiem dārzeņiem, augļiem un ogām, nosakot to 5% apmērā līdz 2020.gada beigām, bet vēlāk pauda, ka varētu saglabāt nemainīgu samazinātā PVN likmi arī pēc 2020.gada.

LTA uzsver, ka samazinātā PVN likme ļāvusi panāk to, ka Latvijā salīdzinājumā ar pārējām Baltijas valstīm ir vidēji lētākās augļu un dārzeņu cenas. LTA ieskatā arī turpmāk šādu cenu līmeni vajadzētu saglabāt.

"Šī [Covid-19 izraisītā] krīze, saistīta ar paaugstinātiem infekcijas riskiem, īpaši parāda, ka svarīga ir organisma imunitātes stiprināšana, uzturā lietojot veselīgus produktus," pauda LTA.

LTA prezidents Henriks Danusēvičs arī vērsa uzmanību uz publiskajā telpā izskanējušo maldinošo informāciju par to, ka ar augļiem it kā varot pārnēsāt Covid-19 un ka bīstami ēst no Eiropas Dienvidu valstīm, kā piemēram, Spānijas un Itālijas ievestos augļus. "Kā apstiprina epidemiologi, un norāda Pārtikas un veterinārais dienests (PVD), ar pārtiku vīrusu pārnest nevar, un jāievēro visas jau iepriekš noteiktās prasības attiecībā uz pārtikas produktiem," uzsvēra LTA prezidents.

Jau vēstīts, ka PVN samazinātā likme 5% apmērā Latvijā raksturīgajiem augļiem un dārzeņiem piemērota uz laiku - no 2018.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim.