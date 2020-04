"Nevajadzētu aizmirst, ka konflikti, kuriem neatlika laiks pirms krīzes, nekur nav pazuduši," aicina psihoterapeite. Speciāliste mudina ģimenes darīt visu iespējamo, lai arī pašizolācijas laikā būtu iespēja pavadīt kaut nedaudz laika maksimāli nošķirti, privāti. (Foto: unsplash.com)

“Neieteiktu uz šo skatīties tikai kā ģimenes saliedēšanās laiku” psihoterapeite aicina sargāties no pārliekas kopā būšanas sekām

Edvīns

Jauns.lv

Likumu sargājošo iestāžu dati par pirmajām nedēļām, kuras aizvadītas ārkārtējās situācijas apstākļos jau liecina par to, ka cilvēku ierobežošana un neierasti ilga ģimeņu piespiedu atrašanās vienās telpās, vairojusi savstarpējus konfliktus. Ņemot vērā to, ka Covid-19 dēļ izsludinātais stāvoklis, visticamāk, ieilgs, psihologi brīdina būt uzmanīgiem no pārliekas kopā būšanas sekām.