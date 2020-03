PTAC sniedzis vairāk nekā 110 konsultācijas sasitībā ar Covid-19

Viņa skaidroja, ka elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļus var iedalīt trijās grupās: respiratoros, medicīniskajās vai ķirurģiskajās maskās, kā arī vienkāršās sejas vai higiēnas maskās.

Zarāne uzsvēra, ka respirators paredzēts, lai aizsargātu lietotāju no pilienu un sīko daļiņu ieelpošanas, bet medicīniskās maskas, tiek izmantotas, lai ierobežotu maskas lietotāja infekcijas izraisītāju pārnešanu citiem cilvēkiem - medicīnisko masku lietošana mazina vīrusu izplatīšanu no tiem cilvēkiem, kuri ir slimi, un kuriem jāsatiekas ar citiem cilvēkiem, tostarp pacientiem ārstniecības iestādēs.

Tāpat tiek ražoti abu šo produktu apvienojumi - medicīniskās maskas ar respiratoriem, kas attiecīgi veic abas funkcijas, proti, gan aizsargā lietotāju, gan arī aizsargā apkārtējos cilvēkus. Šādas preces ir būtiskas slimu personu aprūpes gadījumos.

Zarāne atzīmēja, ka respiratoriem prasības ir noteiktas Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes regulā par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem.

Tāpat PTAC pārstāve norādīja, visas pārējās elpošanas ceļu maskas, kas neatbilst ne respiratoru, ne medicīnisko masku prasībām ir vienkāršas higiēniskās sejas maskas, kurām to ražotāji vai importētāji nedrīkst piedēvēt aizsardzības funkcijas, tādējādi maldinot patērētājus.

PTAC aicina uzņēmējus un importētājus izvērtēt ražotās un importētās preces paredzēto lietojumu un atkarībā no lietojuma veida, tam piemērojamās prasības. Tāpat arī pirms to iegādes no trešajām valstīt pārliecināties, ka preces atbilst izvirzītajām būtiskajām prasībām.

Sejas maskas, kuras neatbilst individuālo aizsardzības līdzekļu vai medicīnas masku prasībām, nedrīkst reklamēt vai kā citādi pasniegt kā sejas medicīniskās aizsargmaskas, jo īpaši aizliegts šādu masku piedāvājumos norādīt, ka tās palīdz pret Covid-19. Šādu rīcību PTAC vērtēs kā negodīgu komercpraksi.

Vienlaikus PTAC informē, ka Eiropa Standartizācijas komiteja un Eiropas Elektrotehnikas standartizācijas komiteja no 18.marta uz nenoteiktu laiku ir nodrošinājušas bezmaksas piekļuvi individuālo aizsardzības līdzekļu un medicīnisko ierīču standartiem, kas pieejami "www.lvs.lv" un aicina komersantus, kas plāno ražot vai importēt individuālos aizsardzības līdzekļus vai medicīnas ierīces, iepazīties ar tiem.

PTAC uzsvēra - atbilstoši speciālistu sniegtajiem norādījumiem, veseliem iedzīvotājiem nav nepieciešams izmantot sejas maskas, tās nepasargā no iespējamā inficēšanās riska.

"Masku lietošana var palīdzēt mazināt vīrusa izplatīšanu tiem cilvēkiem, kuri jau ir slimi - klepo, šķauda -, un kuriem jāpārvietojas sabiedriskās vietās. PTAC atkārtoti aicina uzņēmējus būt atbildīgiem un patērētājiem izvērtēt individuālo aizsardzības līdzekļu nepieciešamību un to iegādājoties pārliecināties, ka prece nodrošina paredzēto aizsardzību," pauda Zarāne.

Jau vēstīts, ka līdz 14.aprīlim Latvijā saistībā ar Covid-19 vīrusu izsludināta ārkārtējā situācija, šajā laikā nosakot virkni ierobežojumu.