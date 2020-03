Kā TV3 raidījuman "900 sekundes" pastāstīja Latvijas Ārstu biedrības (LĀB) prezidente Ilze Aizsilniece, Didža Dejus un Jāņa Jātnieka kopīgi ar komandu radītās aizsargmaskas jau pagājušās nedēļas nogalē nodotas Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas mediķiem. Tāpat šīs maskas saņēmis gremošanas slimību centra "Gastro" personāls un saņems arī ģimenes ārsti.

"Šie sejas sargi ir ļoti labi. To veidošana tika saskaņota ar profesoru Ugu Dumpi un kolēģiem "stradiņos", lai saprastu, kam cik lielam jābūt. (..) Kopā ar [parasto vienreizlietojamo sejas] masku tā nodrošina ļoti labu aizsardzību no pilieniem, kas var nākt no "Covid-19" pacienta," klāstīja Aizsilniece.

Kā ziņots, ideja par sejas aizsargmasku izgatavošanu ar 3D printeri uzvarēja pagājušajā nedēļā Rīgā notikušajā hakatonā, kurā autori ar mentoru palīdzību izstrādāja idejas un risinājumus koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 krīzes mazināšanai.

Uzņēmuma "Baltic3D" līdzīpašnieks Dejus iepriekš skaidroja, ka iniciatīvas mērķis ir pašreizējos apstākļos nodrošināt visiem nepieciešamos sejas aizsargus, kuri ļautu samazināt potenciālo inficēšanās risku, piemēram, pieskaroties sejai.

Dejus norādīja, ka šīs iniciatīvas izveidē viņam savu viedokli sniegusi LĀB prezidente Aizsilniece. Produkta izstrādē tā autori konsultējās ar ārstiem par gan par kvalitāti, gan arī par to, kā tos dezinficēt. Tiesa gan, pagaidām aizsargmasku sertifikācija nav veikta.

Aizsilniece iepriekš sacīja, ka šāda veida sejas aizsargs ir labāks nekā parastā sejas aizsargmaska, jo to var dezinficēt un lietot atkārtoti, kamēr parastā sejas aizsargmaska ir derīga tikai uz divām stundām, pēc kurām tā pārstāj būt efektīva.