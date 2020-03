Vai tavā draugu lokā ir kāds, kurš pēdējo nedēļu laikā, satikšanās brīžos uzbāzīgi stiepj pretī roku un tad smejas, kad tu atsaki rokasspiedienam, bažīdamies par “Covid-19” vīrusu?

Varbūt ir kāds, kurš ar bravūru ielaužas tavā 2 metru sociālās distancēšanās zonā, lepni paziņojot, ka ziemas rītos izpeldas āliņģī, un, ka viņu “nekādi covidi un citi baciļi neķer”?

Varbūt pazīsti kādu, kurš pēdējā laikā atkārtoti runā par to, ka lieli tualetes papīra un griķu krājumi mājās “vispār ir baigā štelle, un saimniecībā par ļaunu jau tāpat nenāk”?

Pastāv iespēja, ka arī tu no kāda drauga esi saņēmis e-pastus ar saitēm uz visdažādākajiem avotiem, kuros ir izklāstīta “visa patiesība” par koronavīrusu, Bila Geitsa nepārvaramo un ļaunprātīgo vēlmi “čipot” un vakcinēt cilvēkus, kā arī citām sazvērestībām.

Interneta sabiedrība, visā savā skarbumā, ir nākusi klajā ar jaunvārdu, kurš apzīmē augstākminēto cilvēku tipu un iedala tam piederošos vairākās grupās.

“Imūnie” drošības pasākumu ignorētāji

Saskaņā ar interneta populāro slenga vārdnīcu, šajā kategorijā ietilpstošie “covidioti” lielākoties ir informēti par tādiem saistībā ar Covid-19 izvērstiem drošības pasākumiem, kā ierobežota pulcēšanās un sociālā distancēšanās, taču spītīgi atsakās tos ievērot.

Praksē šāda attieksme izpaužas kā “planēšana” pa šaurajām veikalu ailēm, lienot iekšā citu cilvēku privātajā zonā, beržoties gar drēbēm.

Bieži vien šiem cilvēkiem rokās nav nedz pie veikala ieejas viegli no stenda “noplūcamo” vienreizējo cimdu, nedz arī viņi ir pacentušies izmantot turpat blakus nolikto bezmaksas dezinfekcijas līdzekļa pudelīti.

Kopš Latvijas tirdzniecības vietās uz grīdām parādījās 2 metru atzīmes, sociālajos tīklos ir atrodami arī stāsti par gadījumiem, kad kāds mēģina iešmaukt pa vidu diviem attāli rindā stāvošajiem, tādējādi ielienot rindā un aizbildinoties, ka par 2 metru distanci neko nezina.

Šie cilvēki lepni pauž neizpratni par jūsu atteikšanos ikdienišķi sarokoties vai “uzvesties normāli kaut kāda vīrusa dēļ”.

Diemžēl ir arī vēl smagāka apakškategorija – tie, kuri par spīti Covid-19 simptomiem, informētībai par to, kas notiek valstī un pasaulē, tik un tā nāk uz darbu, jo “kurš tad cits strādās?”

Kolektīvā "covidiotisma" piemērs:

Oportūnisti, griķu un tualetes papīra iepircēji

Pastāv neliela iespēja, ka diezgan labi dokumentētais fenomens ar griķu un tualetes papīra izpirkšanu pēc Covid-19 pandēmijas beigām kļūs par mūsu nācijas vēsturisko mini-kaunu.

Visi zinās, kas bijis, bet izliksies, ka nezina, taisnosies, ka tolaik pakļāvās masu spiedienam, vai vispār nevēlēsies par to runāt.

Daudzi no mums būs dzīvojuši blakus šiem veikaliem un savām acīm redzējuši garās cilvēku rindas, tukšos sadzīves un preču un griķu plauktus, kā arī redzējuši to, ka jau nākamajās dienās veikali, bez problēmām un bez mazākajām raizēm par deficītu, ir mierīgi no jauna piepildījuši izķerto preču plauktus.

Jāteic gan, ka tualetes papīra un ilgi uzglabājamu pārtikas produktu izpirkšana ir notikusi arī daudzās citās pasaules valstīs, tā kā neesam vieni. Tos, kuri šai panikai ļāvās, tad arī iedala otrajā kategorijā.

Īpašs nosodījums gan pienākas tiem panikas iedvesmotajiem patērētājiem, kuri, piemēram aizsargmasku gadījumā, mēģinājuši to darīt ar domu pēcāk notirgot par paaugstinātu cenu.

Panikas iekpirkšanās piemērs no ārzemēm:

Asprātīgi par panikas iepircējiem:

Visi tie, kas ierēca par trakajiem, kas izpērk tualetes papīru. Kur tagad ir jūsu Dievs? Mans mīļākais papīrs ir pazudis ☹️ bet mana sirds ir mierīga, jo mājās man ir 16 ruļļi mana mīļā, pelēkā, vegānu papīra 🙏 pic.twitter.com/PWQUsSB0xn — Le Habib (@Heyitmehabib) March 17, 2020

Alternatīvas panikas iepirkšanās tendences no ASV - rinda pie ieroču veikala:

Mass hysteria or our every day USA?

People waiting in line for hours to buy guns during a pandemic. pic.twitter.com/6ZrEmZ5CHn — Rabih Alameddine (@rabihalameddine) March 15, 2020

Sazvērnieki, noklusētās patiesības sludinātāji

Vietnes Urbandictionary.com vārda “covidiots” definīcijai paplašinoties, trešajā kategorijā nu tiek iedalīti arī tie, kuri ir ļāvušies pēc satura interesantu, taču neapstiprinātu sazvērestības teoriju un absolūtu viltus ziņu vilinājumam.

Kopš marta sākuma, daudzi no mums ir saņēmuši e-pastus vai cita veida korespondenci no paziņām, kuras, pēc pašu domām, pašaizliedzīgi cenšas sludināt to, ko vairums nezina, vai ignorē – to, ko no “mums visiem slēpj lielās kompānijas un valstu valdības”.

Sazvērestības teorijas un viltus ziņas par Covid-19 patiesajiem rašanās iemesliem un apstākļiem izplatās ne lēnāk par pašu vīrusu un, gluži kā ar vairumu viltus ziņām par sabiedrībai aktuālu tematiku, iedala mūs divās daļās:

tajos, kuri principiāli atsakās veltīt uzmanību aizdomīgiem avotiem, maldinošai, neapstiprinātai vai jau absolūti diskreditētai informācijai;

tajos, kuri ir pārliecināti, ka viņiem nu ir atklāta patiesība, vai vismaz parādīts pareizais domāšanas virziens.

Lieki piebilst, ka viltus ziņu izplatīšana šajā laikā, kad daļai sabiedrības ir nosliece uz paniku, šis arīdzan ir nopietns kaitējums.

Aktuālā Covid-19 statistika Latvijā

Jaunā koronavīrusa izraisītā slimība Covid-19 pēdējā diennaktī (23. martā) apstiprināta vēl 17 cilvēkiem, līdz ar to kopumā ar to valstī saslimuši 197 cilvēki, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.

Saistītās ziņas Ar Covid-19 saistīto jautājumu noskaidrošanai izveidots vienots diennakts tālrunis 8345 Turpmākajās dienās Covid-19 analīzes sāks veikt arī farmaceitiem ar akūtu elpceļu infekcijas slimību simptomiem ĀM rīcībā nav informācijas par ārvalstīs ar Covid-19 saslimušiem Latvijas iedzīvotājiem

Iepriekšējā diennaktī veikti 692 izmeklējumi personām ar aizdomām par saslimšanu ar Covid-19, savukārt līdz šim Latvijā kopā veikti 6806 izmeklējumi personām ar aizdomām par Covid-19.

Jau ziņots, ka no 13. marta līdz 14. aprīlim Latvijā saistībā ar Covid-19 vīrusu izsludināta ārkārtējā situācija, šajā laikā nosakot virkni ierobežojošu pasākumu ar mērķi ierobežot vīrusa izplatību.