Centrā norādīja, ka, ņemot vērā pēdējās dienās sastopamās svārstības pandēmiju izraisošā vīrusa rakstībā, jāatceras, ka vienīgais pareizais šīs vīrusu dzimtas "Coronaviridae" nosaukums latviešu valodā ir koronavīrusi. Šāda atveide atbilst tā nosaukumam latīņu valodā un fiksēta vārdnīcā "Terminologia medica".

Šī vīrusa izraisītajai slimībai Pasaules Veselības organizācija angļu valodā piešķīrusi nosaukumu COVID-19, kas latviešu valodā saucama par Covid-19 - bez slīpinājuma un bez pēdiņām.

No angļu valodas atšķirīgā rakstība skaidrojama ar to, ka latviešu valodā šajā gadījumā lielo burtu lietojums nav pamatots: Covid ir abreviatūra, kas sastāv no slimības pilnā nosaukuma "coronavirus disease" zilbēm. Līdz ar to Covid-19 nosaukums nav analoģisks tādiem slimību nosaukumiem kā SARS, HIV, AIDS un citām, kas veidoti no sākumburtiem.

VVC norādīja, ka arī angļu valodā nosaukums COVID-19 nav guvis vienprātīgu valodas lietotāju atbalstu un ir atrodami dažādi rakstības varianti.

Kā ziņots, Latvijā Covid-19 izplatības dēļ līdz 14.aprīlim noteikta ārkārtējā situācija, kas paredz virkni ierobežojumu.