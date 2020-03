IT platformas izmantošana gan atkarīga no vairākām lietā. Pirmšķietami juridiski tas būtu iespējams, bet vēl ir jāturpina pētīt Satversmes un Saeimas Kārtības ruļļa regulējums un interpretācija ārkārtējā situācijā, skaidroja Mūrniece. Tāpat šāda IT platforma vēl būtu jāizveido, lai tajā būtu iespējams nodrošināt balsojumus un reģistrāciju, kā arī šīs informācijas pārbaudi, norādīja Saeimas priekšsēdētāja.

Vēl arī nav zināms, vai būs Saeimas vairākuma politiskais atbalsts lēmumu pieņemšanai šādā veidā. Politiķu gatavība apsvērt šādu iespēju gan ir daudz lielāka, nekā vakar, norādīja Mūrniece. Pagaidām arī nav zināms, cik ātrā laikā šāda IT platforma tiktu izveidota. Reizē Mūrniece norādīja, ka vakar Saeima jau pieņēma ārkārtējās situācijas apstākļos nepieciešamo likumu un likumu grozījumus, ko Valsts prezidenta Egils Levits jau ir izsludinājis.

Mūrniece norādīja, ka epidemiologi ir pieņēmuši lēmumu par "ar lielu ticamības pakāpi praktiski visu Saeimas deputātu" pārbaudīšanu, vai viņi ir saslimuši ar Covid-19. Tāpat tas attiecas uz darbiniekiem un kontaktpersonām, kas bijušas saziņā uz deputātu Artusu Kaimiņu, kurš saslimis ar Covid-19. Vai pārbaudes tiks veiktas arī citiem Saeimas darbiniekiem un, vai viņiem būs jābūt izolācijā, būs atkarīgs no epidemiologu sniegtās informācijas, skaidroja parlamenta priekšsēdētāja.

Kā ziņots, Kaimiņa saslimšanas ar jaunā koronavīrusa izraisīto slimību Covid-19 dēļ Slimību profilakses un kontroles cents (SPKC) izmeklēs visus parlamentāriešus un citus parlamenta darbiniekus, šodien žurnālistiem paziņoja SPKC pārstāvis Jurijs Perevoščikovs.

Tāpat cilvēkiem, kuri ir kontaktējušies ar Kaimiņu, turpmākās 14 dienas ir jāpavada pašizolācijā, sekojot līdzi savam veselības stāvoklim un nepieciešamības gadījumā vēršoties pēc mediķu palīdzības.

Ņemot vērā, ka Kaimiņš kontaktējies arī ar valdības pārstāvjiem un piedalījies koalīcijas partiju Sadarbības padomes sēdēs, pašizolēties nepieciešams arī valdības locekļiem, tostarp Ministru prezidentam Krišjānim Kariņam (JV).