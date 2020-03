Liepājā visiem pasažieriem, kuri ieradās no Vācijas, tika veikta veselības pārbaude. Savukārt Ventspils ostā nevienam neveica Covid-19 testu.

Liepājā prāmi sagaida stingrā uzraudzībā

Otrdien īsi pirms vieniem dienā Liepājas ostā pietauvojās “Stena Line” prāmis “Stena Gothica” no Vācijas pilsētas Travemindes ar 91 pasažieri uz klāja. Visus atbraukušos Liepājas ostā sagaidīja Neatliekamā palīdzības dienesta un Centrālās laboratorijas mediķi, lai katram, kurš nokāpa no kuģa, pārbaudītu veselību un veiktu arī Covid-19 testus, raksta liepajniekiem.lv. Nepiederošiem un sagaidītājiem bija liegts pietuvoties prāmju piestātnei. Tos, kuriem nebija personīgās automašīnas, ar speciālu autobusu aizveda uz mājām.

Lielākajai daļai atbraucēju bija privātās automašīnas, bet 11 cilvēkus, kuriem tādu nebija, sagaidīja pašvaldības organizēts autobuss, kurš viņus nogādāja mājās, raksta Liepājas laikraksts “Kurzemes Vārds”.

Liepājas Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļas vadītāja Elīna Tolmačova “Kurzemes Vārdam” pastāstīja: “Sagaidot prāmi, mums uz vietas bija gan centrālā laboratorija, kas veic Covid-19 testus, gan Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi, kas pārbaudīja un aptaujāja pasažierus par viņu pašsajūtu. Mūsu rīcībā esošie dati rāda, ka uz šī prāmja bijis tikai viens liepājnieks, visi pārējie pasažieri ir no citām Latvijas pilsētām. Viņi ir apliecinājuši, ka sešu stundu laikā nonāks savās dzīvesvietās un tur uzsāks 14 dienu karantīnu”.

Visi vēju pilsētā iekuģojušie pasažieri veica veselības pārbaudes. Viņiem tika paņemtas uztriepes no deguna un kakla, kas nosūtītas uz Rīgu. Vai kāds ir inficējies ar Covid-19, būs zināms trešdien no rīta. Viņiem pārbaudes veica par valsts budžeta līdzekļiem. Ostā kuplā skaitā patrulēja gan valsts un pašvaldības policisti, gan robežsargi.

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Kārtības policijas biroja priekšnieks Gints Ešenvalds laikrakstam sacīja: “Visi privāto transportlīdzekļu vadītāji brīdināti, lai mājup dodas bez apstāšanās. Savukārt lielais kravas transports policijas konvojā pavadīts cauri pilsētai gan virzienā uz Rīgu, gan Lietuvas robežas pusi. Autobusa vadītājam dzīvesvietās bez apstāšanās bija jānogādā pārējie pasažieri”.

Tā kā ne visus Latvijas iedzīvotājus izdevās atvest no Vācijas, tad nākamais prāmis no Vācijas Liepājā ar 115 pasažieriem ienāks 19. martā no rīta. Tāpat paredzēts, ka no Travemindes uz Liepāju pasažieru prāmji izies vēl 23. un 24. martā. Uz Vāciju izbraucis “Tallink” prāmis “Romantika”, kas no Vācijas pilsētas Zasnicas Rīgā nogādās Latvijas un Igaunijas tūristus, kas iestrēguši uz Vācijas un Polijas robežas.

Ventspilī nevienam pasažierim neveic Covid-19 testu

Ventspilī otrdienas rītā ienāca pēdējais pasažieru prāmis ar pasažieriem no Zviedrijas uz klāja. Līdz koronavīrusa krīzes beigām Latvijā vairs nepietauvosies neviens pasažieru prāmis no Zviedrijas. (Foto: Ventspils brīvostas pārvalde)

Tāpat Zviedrijas prāmju operators “Stena Line” otrdien no rīta pasažierus atveda Ventspils ostā no Zviedrijas pilsētas Nīneshamnas. Ventspils brīvosta informē: “Prāmju terminālī bija nodrošināta iespēja konsultēties ar mediķiem un vajadzības gadījumā veikt Covid-19 testus. Nevienam no 59 pasažieriem nebija saslimšanas simptomu vai sliktas pašsajūtas, tāpēc testēšana netika veikta.



Par katru pasažieri tika ievākta informācija, lai pārliecinātos, ka viņš mājup nedosies sabiedriskajā transportā. 42 pasažieri uz prāmja bija ar savām automašīnām un tālāk devās ar tām, 11 pasažieriem pretī bija sagaidītāji ar privāto autotransportu, bet divus, kuriem nebija transporta, piekrita savā automašīnā uzņemt citi pasažieri, jo viņi devās vienā virzienā. Vēl četrus uz Jelgavu un Rīgu nogādāja ar Ventspils brīvostas pārvaldes transportu.

Visiem pasažieriem tika nodotas stingras instrukcijas par nepieciešamību atrasties karantīnā un atbildību par noteikumu neievērošanu.