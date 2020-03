View this post on Instagram

Jūrmalā, Strēlnieku prospektā "Mercedes" markas automašīna ietriekusies ēkā un aizdegusies. Notikuma vietā strādā Neatliekamā medicīniskā palīdzība, policija un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. #latvija #csnglatvia #jurmala #paldiessekotajam