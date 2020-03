SAB publiski nekomentēs iemeslus, kāpēc Nemiro anulēta pielaide valsts noslēpumam

Lēmums par pielaides anulēšanu pieņemts ceturtdien. SAB informēja, ka birojs uzklausījis Nemiro un informējis par iemesliem, kuru dēļ speciālā atļauja var tikt anulēta.

Paziņojums par SAB lēmumu ministram nosūtīts uz viņa deklarēto adresi, vienlaikus informējot par pieņemto lēmumu arī Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu (KPV LV), norādīja SAB.

Nemiro šodien aģentūrai LETA pauda viedokli, ka anulēto piekļuvi darbam ar valsts noslēpumu vērtē kā politisku izrēķināšanos, tādējādi viņa pārstāvētais politiskais spēks "KPV LV" neizslēdz iespēju pamest valdību. Tikmēr Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) aicinājis "KPV LV" izvirzīt jaunu ministra amata kandidātu.

Nemiro šodien apgalvoja, ka viņš vēl nezina, kāpēc SAB anulējis viņam piekļuvi darbam ar valsts noslēpumu, vienlaikus norādot uz iespējamu informācijas noplūdi no SAB.

Nemiro joprojām ieņem ekonomikas ministra amatu, bet par tālāko "KPV LV" lems pirmdien, 16.martā, plkst.11.

Likumā minēti septiņi punkti, kāpēc personai tiek liegta pieeja konfidenciāliem, slepeniem un sevišķi slepeniem valsts noslēpuma objektiem. Likums paredz, ka pielaidi nevar izsniegt, piemēram, ja personas rīcībspēja ir ierobežota likumā noteiktajā kārtībā. Tāpat pielaidi nevar izsniegt, ja persona bijusi PSRS vai kādas ārpus NATO un Eiropas Savienības esošas dalībvalsts drošības dienesta darbinieks vai aģents.

Pieeja valsts noslēpuma objektiem tiek liegta arī personai, "par kuru pārbaudes gaitā ir konstatēti fakti, kas dod pamatu apšaubīt tās uzticamību un spēju saglabāt valsts noslēpumu", kā arī personai, kurai konstatēti psihiski un uzvedības traucējumi, tai skaitā traucējumi alkohola vai narkotiku lietošanas dēļ.

Lēmumu par speciālās atļaujas atteikumu, anulēšanu vai kategorijas pazemināšanu persona var apstrīdēt ģenerālprokuroram. Ģenerālprokurora lēmumu persona var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā.

6.februārī kļuva zināms, ka Nemiro padomniekam un vienam no AS "Latvenergo" padomes locekļu konkursa uzvarētājiem Pāvelam Rebenokam, visticamāk, netiks piešķirta pielaide valsts noslēpumam. 11.februārī Rebenoks paziņoja, ka atsaucis savu kandidatūru darbam AS "Latvenergo" padomē.