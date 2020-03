Novadu reformas protesta akcijas: policija brīdina par iespējamām neērtībām satiksmē

Plānots, ka ceturtdien, 5. martā, jau no pulksten 7.30 līdz apmēram pulksten 11.00 protesta akcijās pret administratīvi teritoriālo reformu iedzīvotāji ar vairākiem desmitiem smagās tehnikas vienību mēģinās apgrūtināt satiksmi, lēni pārvietojoties kolonnās pa vairākiem galvenajiem Latvijas autoceļiem. Kolonnu kustība plānota lielākoties posmos uz autoceļa Rīga-Ventspils (A10), autoceļa Rīga (Baltezers)-Igaunijas robeža (Ainaži) (A1) virzienā no Skultes apļa uz Saulkrastu apļa pusi, kā arī autoceļa Rīga-Jelgava-Lietuvas robeža (A8) virzienā no Elejas, skarot Jelgavas robežu un apli pie iebraukšanas Jelgavā.

Valsts policija strikti atgādina, ka visiem satiksmes dalībniekiem – gan tiem, kas piedalās plānotās protesta akcijās, gan dosies savos ikdienas maršrutos, ir jāievēro ceļu satiksmes noteikumi! Protesta akcijas dalībnieki nedrīkst radīt situāciju, ka starp kolonnā braucošajiem transportlīdzekļiem ir nepietiekama distance, kas liedz citiem satiksmes dalībniekiem drošos ceļa posmos veikt apdzīšanas manevru.

Savukārt satiksmes dalībnieki, kuri dosies savās ikdienas gaitās vienlaicīgi ar protesta akcijas dalībniekiem, tiek aicināti pirms manevru veikšanas rūpīgi izvērtēt, vai tas ir droši, un neveikt agresīvus un nepārdomātus manevrus.

Saistībā ar protesta akcijas pasākumiem, kas norisināsies pilsētu centros, policija gādās par sabiedriskās kārtības nodrošināšanu.

Saprotams, ka šādas situācijas var radīt neērtības, tomēr policija aicina sabiedrību neaizmirst par cieņu vienam pret otru, kā arī būt saprotošiem un iecietīgiem. Dzīvojot demokrātiskā valstī, katram ir tiesības paust savu viedokli dažādos veidos, tomēr vēršam uzmanību, ka to var darīt arī nenonākot pretrunā ar likumu. Tāpēc Valsts policija aicina protesta akcijas dalībniekus sadarboties un ievērot policijas likumiskās prasības un norādījumus.