Ugunsgrēkos Latvijā cietuši četri cilvēki, tostarp ugunsdzēsējs

Vakar pēc plkst.12 saņemts izsaukumus Jelgavā, kur piecstāvu dzīvojamās mājas pagrabā dega sadzīves mantas 25 kvadrātmetru platībā.

No piedūmotā pagraba tika izglābts cilvēks, kurš bija cietis un tika nodots neatliekamās medicīniskās palīdzības mediķu aprūpē. No ēkas tika evakuēti seši cilvēki, tostarp divi no tiem ar glābšanas masku palīdzību.

Veicot dzēšanas darbus, cieta arī viens ugunsdzēsējs, kurš pēc palīdzības saņemšanas varēja turpināt darbu notikuma vietā.

Savukārt naktī ap plkst.4 tika saņemts izsaukums Raunā, kur daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā dega bez uzraudzības uz ieslēgtas plīts atstāts ēdiens. Pirms VUGD ierašanās no ēkas bija evakuējušies deviņi cilvēki, no kuriem divi bija cietuši un tika nodoti mediķiem.

Kopumā aizvadītajā diennaktī VUGD darbinieki devās uzsaukumos uz septiņiem ugunsgrēkiem, 14 reizes - uz glābšanas darbiem, bet astoņi izsaukumi novērtēti kā maldinājumi.